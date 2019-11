Maxi concorso nelle Forze Armate: bando per il reclutamento di 7.000 volontari

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’arruolamento nell’ esercito italiano di 7.000 militari volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) per il 2020 nelle Forze Armate italiane.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana

Godimento dei diritti civili e politici

Aver compiuto il 18° anno di eta’ e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età

Non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneita’ psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’ordinamento militare

Aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado ( ex scuola media inferiore ).

). Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, aver tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato

Richiesta l’idoneita’ psico-fisica e attitudinale

Esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico

Non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate

Il reclutamento dei 7.000 volontari, avverrà in più date e il concorso sarà diviso in quattro blocchi:

1° blocco, arruolamento a giugno 2020: 1.750 posti. La domanda di partecipazione potrà essere inviata tra il 19 novembre il 18 dicembre 2019:

In particolare 1.650 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata

20 per incarico principale «elettricista infrastrutturale»

20 per incarico principale «idraulico infrastrutturale

20 per incarico principale «muratore»

10 per incarico principale «fabbro»

20 per incarico principale «falegname»

3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme»

2 per incarico principale «operatore equestre»

2° blocco, arruolamento a settembre 2020: 1.750 posti. La domanda di partecipazione potrà essere inviata tra il 24 febbraio e il 24 marzo 2020

In particolare 1.650 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata

20 per incarico principale «elettricista infrastrutturale»

20 per incarico principale «idraulico infrastrutturale

20 per incarico principale «muratore»

10 per incarico principale «fabbro»

20 per incarico principale «falegname»

3 per incarico principale «meccanico di mezzi e piattaforme»

2 per incarico principale «operatore equestre»