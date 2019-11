Allerta meteo, fiumi sorvegliati speciali per rischio esondazione

Alberi caduti e forte vento, 200 interventi a Roma. Nel Grossetano 153 mm di pioggia, Albegna in piena

Il maltempo sferza l’Italia. I fiumi esondano, e in particolare c’è allarme per l’Arno e il Reno. L’Arno è oltre il primo livello di guardia a Firenze e continua a salire, evacuate 23 famiglie a Barberino Tavarnelle e 500 persone a Cecina (Livorno). In Alto Adige una valanga è caduta su un centro abitato in Val Martello: case danneggiate, ma nessuna vittima. Riaperta l’Autobrennero che era stata chiusa dopo che un cavo di media tensione è caduto sulla carreggiata e sulla linea ferroviaria. Il governatore altoatesino Kompatscher invita i cittadini a restare a casa e seguire le indicazioni della Protezione civile.

Intanto a Venezia il picco di marea si è fermato a 150 cm, poi la marea scende.