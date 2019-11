È boom di integratori alimentari. Ma attenzione ai rischi per la salute e ai prodotti

Un mercato in crescita per gli italiani quello degli integratori alimentari, che negli ultimi anni stanno registrando un vero e proprio boom: l’intero comparto vale 3,4 miliardi di euro con una crescita del 6,8% annua negli ultimi sei. Codacons: “attenzione ai rischi e ai prodotti che si acquistano, ecco la nostra guida per i consumatori”

Quello degli integratori alimentari è un mercato che sembra non conoscere crisi. Anzi, in Italia è decisamente in crescita e negli ultimi anni, si è registrato un vero e proprio boom: l’intero comparto vale oggi 3,4 miliardi di euro. Negli ultimi 6 anni ha registrato un tasso medio di crescita del 6,8%. Ma il Codacons ammonisce: “attenzione ai prodotti che si acquistano. Il mondo degli integratori è infatti talmente ampio da avere al suo interno una molteplicità incredibile di prodotti: si va da integratori seri ed efficaci, ad altri non solo completamente inutili ma anzi dannosi per la salute umana”.

Quali sono gli errori più comuni? Ecco la guida del Codacons:

1) Attenzione a sottovalutare i possibili rischi per la propria salute dovuti all’ingestione di questi prodotti. Spesso non essendo considerati veri e propri farmaci si tende a non considerarli pericolosi, sottoponendosi ad un vero e proprio sovradosaggio o a possibili interferenze con altri farmaci che stiamo prendendo. Prestare sempre enorme attenzione, e chiedere sempre un parere medico prima di procedere all’assunzione.

2) Attenzione anche a dove si effettua l’acquisto: molto spesso infatti online siamo bombardati dalla pubblicità di prodotti, spesso su siti non affidabili, che promettono risultati stratosferici in pochissimo tempo. Prestiamo particolare attenzione a chi ci sta vendendo il prodotto e acquistiamo solamente da siti sicuri.

3) Molti credono che l’assunzione di integratori ci permetta di raggiungere risultati miracolosi anche senza modificare il nostro stile di vita o la nostra alimentazione. Si tratta però di un falso mito. Nessuna sostanza, per quanto potente possa essere, ci può consentire un risultato del genere, ma è sempre necessario che essa venga assunta assieme ad un piano alimentare e personale preciso.

4) Chiedere sempre un parere medico prima di procedere all’assunzione di qualsiasi sostanza, in quanto ogni cosa, in quantità sbagliate può provocarci seri problemi all’organismo. Non crediamo a tutto ciò che leggiamo.

5) Gli integratori sono molto utili, come dice il nome stesso, per integrare nel nostro organismo una sostanza di cui lo stesso ha bisogno, in quanto carente. Il rischio di assumere integratori senza porre attenzione a questo aspetto può comportare il sovradosaggio di alcune particolari sostanze con effetti collaterali anche molto gravi.