Asili nido gratis già da 1 gennaio. Gualtieri “più posti nido nel Mezzogiorno”

L’annuncio del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri “rafforzando il bonus sugli asili nido permetterà la sostanziale gratuità degli asili già da gennaio. Stanzieremo 2,8 miliardi in più per la famiglia”

.

ROMA – Un ulteriore rafforzamento del bonus per gli asili nido consentirà “la sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane. Un procedimento importante anche dal punto di vista del sostegno all’occupazione femminile. Si parlava della misura da settembre ma scatterà già dal primo gennaio“.

Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri parlando in audizione sulla manovra e ricordando che si prevede anche l‘aumento dei posti al nido “oggi insufficienti in particolare nel Mezzogiorno“. Nel triennio, ricorda si stanziano 2,8 miliardi in più per la famiglia l’intervento prevede un incremento del sostegno da 1.500 a 3.000 euro annui per i nuclei con Isee sotto i 25 mila euro e un incremento da 1.500 a 2.500 per quelli da 25 mila a 40 mila. Il ministro difende poi l’impianto della manovra “avremo una riduzione di 7,1 miliardi della pressione fiscale anche rispetto all’anno precedente” e apre a eventuali modifiche: “penso e auspico che il lavoro parlamentare possa migliorare ulteriormente la manovra salvaguardando l’impianto e gli obiettivi”. Inoltre l’unificazione di Imu-Tasi è costruita in modo da “assicurare l’invarianza di gettito, non si tradurrà in un aggravio per i contribuenti”.