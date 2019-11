Uno spray ci salverà dalla plastica

Scoperto in Portogallo un liquido bio-commestibile per la conservazione degli alimenti, un’alternativa alla plastica

La scoperta arriva dal Politecnico portoghese di Bragança (CIMO). Un gruppo di scienziati ha perfezionato un liquido, basato su ingredienti naturali e commestibili (estratti vegetali e biopolimeri) che, una volta spruzzato sugli alimenti, li conserva, prevenendo la loro deidratazione, lo sviluppo di microrganismi e il deterioramento del cibo. “La miscela dei nostri ingredienti, quando viene cosparsa sul cibo, forma una pellicola che permette di preservare il cibo senza usare la plastica”, ha spiegato Lilian Barros, ricercatrice del CIMO. La scoperta è stata premiata al Challeging Plastic Waste tra i progetti più innovativi per ridurre i rifiuti plastici nell’ambito dell’edizione 2019 dell’European Social Innovation Competition a Bruxelles. Il premio in denaro verrà utilizzato per commercializzare “Spray Safe”. Una spruzzata (bio-commestibile), forse, ci salverà dalla plastica che avvolge gli alimenti.