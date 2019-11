ACI, concorso per 305 nuovi posti di lavoro. Anche a diplomati e senza limiti di età

.

Nuove assunzione da parte dell’Aci (Automobile Club d’Italia) che ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di concorso titoli ed esami riservati ai laureati (area C) per 242 posti, a cui si aggiunge il concorso per diplomati (area B) già bandito il mese di agosto e i cui posti sono stati ampliati passando dai soli sei a 63 posti. I posti in totale dunque sono 305 di cui 242 riservati ai laureati e 63 aperti anche ai diplomati.

Per i concorsi riservati ai laureti (area C) i profili banditi sono i seguenti:

– 200 posti per risorse con competenze in materia amministrativa

– 8 posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica

– 8 posti per risorse con competenze in materia di reporting e controllo di gestione

– 4 posti per risorse con competenze in materia di web comunication e social media

– 4 posti per risorse con competenze in materia di gestione di fondi europei

– 5 posti per risorse con competenze in materia di contabilita’ pubblica

– 10 posti per risorse con competenze in materia di analisi di organizzazione e processi amministrativi

– 3 posti per risorse con competenze in materia di politiche del turismo e di turismo nel settore automotive

Per i concorsi di area C si potrà compilare la domanda a partire dal 6 novembre 2019 fino al 5 dicembre 2019. Le prove saranno a contenuto differente a seconda della figura professionale.Pagina ufficiale Concorsi ACI per laureati