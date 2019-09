Sondaggi: elettori PD approvano il Conte bis. Lega perde 4,4 punti e M5S supera il PD

Secondo la rilevazione di Swg fatte per il TgLa7, gli elettori del PD sostanzialmente approvano il Governo con la guida di Giuseppe Conte. Rispetto a un mese fa la Lega perde 4 punti mentre salgono le pecentuali dei 5 Stelle che superano il PD. Cresce ancora la Meloni

Gli elettori del Partito Democratico dicono sostanzialmente si al Conte Bis ritenuto positivo per il 35%, mentre per il 58% è accettabile anche se non positivo. Solo il 7% lo ritiene inaccettabile. Questo in sintesi il sondaggio effettuato da SWG per il TG di LA7 di Mentana che ha chiesto agli elettori Dem un giudizio sull’accordo tra il PD e i 5 Stelle considerato positivo per il 69%. Discorso diverso per il Movimento 5 Stelle. Il sondaggio, infatti, si è diviso a metĂ sull’accordo con il PD, ritenuto positivo dal 51% di coloro che hanno dichiarato di votare per il Movimento, mentre il 40% ha dato parere negativo. Il restante 9% non si è espresso.

Il sondaggio Swg ha poi snocciolato i numeri relativi ai consensi dei partiti. La lega di Salvini resta sempre primo partito con una percentuale del 33,6%, ma perde 4,4 punti rispetto al sondaggio effettuato il 29 luglio. Il Movimento 5 stelle invece raccoglie ancora numeri e sale al 21,4% guadagnando +4,1% e superando il Pd che invece perde quasi 1 punto percentuale attestandosi al 21,1%. Chi cresce ancora è Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni aggiunge uno 0,3% attestandosi al 6,9% superando Forza Italia al 6,2%. Per quanto riguarda le altre forze politiche: +Europa è al 3%, la Sinistra al 2,7% e i Verdi al 2,45.