Studenti rimandati a settembre, i calabresi sono tra i più ‘bravi’ d’Italia

Solo il 15,4% di sospesi in giudizio

ROMA – Uno studente su cinque ha trascorso l’estate sui libri. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero dell’Istruzione, il 21% degli studenti delle scuole superiori, lo scorso giugno, aveva infatti ricevuto come “regalo” per le vacanze dai propri prof almeno una materia da recuperare prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Si tratta dei sospesi in giudizio, che proprio in questi giorni dovranno sottoporsi agli esami di riparazione per passare all’anno successivo. La media dei promossi a settembre, nel 2018, è stata oltre il 90% (il 93,5%). Molti gli studenti che sono ricorsi alle ripetizioni private, oggi sempre più tecnologiche, cioè effettuate anche in videochiamata via Skype.

A dover studiare di più per il recupero – secondo un dossier di Skuola.net -, questa estate, sono stati gli studenti sardi: nella regione la percentuale dei sospesi in giudizio è del 26,7%. Più libri e meno bagni anche per i ragazzi lombardi, visto che il 25% di loro è costretto a recuperare qualche insufficienza di troppo per passare all’anno successivo. In Friuli è stato il 24,1% degli studenti a fare i conti con la sospensione in giudizio, in Liguria il 23,9%. Alla sponda opposta della classifica, ci sono i ragazzi della Puglia, “risparmiati” dai loro professori: solo il 14,4% di loro farà gli esami di riparazione. E’ andata meglio degli altri anche ai calabresi (solo il 15,4% di sospesi in giudizio) e ai siciliani (16,5%). Se guardiamo invece agli indirizzi di studio, negli istituti professionali solo il 16,8% dovrà mettersi alla prova in questi giorni per guadagnarsi la promozione.

E se i liceali si difendono con circa il 19,2% dei sospesi in giudizio, chi se la passa peggio sono i ragazzi dei tecnici. Per ben il 26,4% di loro, è stata un’estate in bilico tra la promozione e la bocciatura. Molti gli studenti che sono ricorsi a ripetizioni private. Secondo le rilevazioni di Skuola.net circa il 24% degli utenti ha richiesto lezioni durante il periodo estivo, in linea con gli altri periodi dell’anno. Le materie più richieste sono state matematica, fisica e latino, seguite da Informatica, chimica ed economia aziendale. A seguire sono le lezioni private di Inglese, Greco e Spagnolo. Le ripetizioni diventano sempre più tecnologiche: durante l’estate le lezioni private in videochiamata hanno registrato un aumento del 33% rispetto al solito.Â