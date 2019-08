Incarico di governo al Conte bis con svolta a sinistra “è il momento del coraggio”

Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico dal Presidente Mattarella a formare il nuovo governo giallorosso “ho accettato con riserva. Dobbiamo trasformare questo momento di crisi in occasione di rilancio. Non sar√† un Governo contro ma per il bene dei cittadini“. Ma non ha parlato di sicurezza e immigrazione

ROMA – Puntuale alle 09:30, Giuseppe Conte √® arrivato questa mattina al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella dal quale ha ricevuto l’incarico per formare il nuovo governo, retto dalla maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Accordo raggiunto a annunciato all’Italia dopo le consultazioni concluse ieri, nel quale le due forze politiche hanno detto si¬†dopo aver superato per prima cosa proprio lo scoglio legato al nome di Conte per il secondo mandato a Palazzo Chigi. Ma la strada che aspetta il professore √® tutt’altro che in discesa. Dovr√† formare la squadra di governo, stendere il programma e sciogliere i tanti nodi ancora sul tavolo legati al nome del vicepremier e dei ministeri.

Dopo il colloquio di 50 minuti le parole del premier incaricato all’uscita dell’incontro che ha parlato di rilancio, di coraggio, di nuova stagione di riforme, di giovani, scuola, economia, Mezzogiorno ma nessun accenno a immigrazione e sicurezza: “il presidente Mattarella, che ringrazio – ha detto Conte – mi ha conferito l’incarico di formare un nuovo Governo, che ho accettato con riserva. Oggi stesso avvier√≤ le consultazione con tutti i gruppi parlamentari e po mi dedicher√≤ a stendere un programma con le due forze politiche che hanno deciso di formare una nuova maggioranza. Il momento √® delicato. Stiamo affrontato un momento difficile per l’economia globale. Sopratutto in Europa si sta rallentando anche per quello che sta accadendo tra USA e Cina”.

“Dobbiamo metterci subito all’opera –¬† ha detto Conte – per definire una manovra che contrasti l’aumento dell’Iva, che tuteli i risparmiatori e sia solida. Siamo agli albori di una nuova legislatura europea e dobbiamo recuperare e il tempo perduto, sopratutto all’Italia di svolgere un ruolo da protagonista. Dobbiamo trasformare questo momento di crisi in occasione di rilancio.¬†Con questa consapevolezza mi confronter√≤ con PD e 5 Stelle. Preciso che non sar√† un Governo contro ma per il bene dei cittadini”.

Un Governo per modernizzare il Paese e rendere la nostra nazione pi√Ļ competitiva a livello interazionale, pi√Ļ giusta ed inclusiva. Sar√† un Governo della novit√†. Questo √® il momento di una nuova e ampia stagione riformatrice, di speranza di rilancio che offra al paese risposte e certezze. Voglio creare una squadra che si dedichi con tutte le proprie energie a offrire ai nostri fili un paese migliore, l’avanguardia, che primeggi a livello internazionale, che sia tutela dell’ambiente e dei mari, che abbia infrastrutture sicure e efficienti, che si alimenti con le energie rinnovabili, un Paese che rimuova le disuguaglianze sociali di tutti i tipi,che sia un livello di riferimento in europa, che non lasci che i giovani lascino il Paese ma che sia¬†attraente per chi vive all’estero, con un Mezzogiorno finalmente rigoglioso, che la Pubblica Amministrazione si amica dei cittadini e delle imprese, con una giustizia equa dove le tasse le paghino tutti e le paghino meno”

“Ho vissuto gi√† un esperienza di Governo e questa nuova prospettiva mi aveva sollevato qualche dubbio. L’ho superato perch√© so di aver lavorato nell’interesse di cittadini e del Paese e aver sempre cerato di servire l’Italia anche all’estero, guardando il bene comune e non di singolo. Questi principi e valori, apprezzati da molto italiani, sono elementi con cui voglio dare vita a questo nuovo Governo.¬†Fedelt√† e valori che non sono negoziabili e che non conoscono alcuna distinzione di nessun colore politico”.