Pd-M5S, troppi nodi e intesa in salita. Salvini “litigano sulle poltrone, roba da 1 Repubblica”

Salta il vertice delle 11:00 in programma a Palazzo Chigi tra le due delegazioni. I Dem “Accordo a rischio per le ambizioni di Di Maio che replica seccato “se non dicono si a Conte inutile continuare, sono stanco dei giochini”. Salvini “attaccati alle poltrone. Di Maio al Viminale? Pronto a dargli consigli”

.

In salita l’accordo tra il PD e i 5 Stelle per la nascita del nuovo governo. Tante, troppe le questioni spinose da mettere in fila tra i due schieramenti: migranti, giustizia, sicurezza, economia e sopratutto leadership. Si, perch√© alla base di qualsiasi futuro accordo tra i due schieramenti c’√® l’out-out dei 5 Stelle per il ritorno del Premier Conte, ipotesi inizialmente bocciata dal PD, che ha pi√Ļ riprese ha parlato di discontinuit√† con il passato ma, che si prover√† ad aprire. “Se non dicono si’ a Conte √® inutile vedersi, sono stanco dei giochini“, avrebbe detto Luigi Di Maio ai suoi dopo l’incontro con la delegazione PD di ieri. Quello in programma questa mattina alle 11:00 tra le delegazioni del M5S con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, e quella del PD con Nicola Zingaretti e Andrea Orlando √® saltato. La notizia circolata questa mattina da fonti Dem, √® quella di una telefonata dei grillini giunta a Palazzo Chigi che annullava l’incontro. Notizia confermata poi da una nota proprio dei 5 Stelle: “rivedremo il PD quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok all’incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte“,

Per il PD l’incontro √® saltato a causa delle ambizioni del leader pentastellato e con esso anche un ipotetico accordo per la nascita del Governo”rischia di saltare tutto per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il Vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum“.Oggi alle 16 al Nazareno si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell’incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S”

Nella partita, diventata difficile dopo gli spiragli di ieri, c’√® anche un nodo assai spinoso ed √® quello relativo al capitolo immigrazione come ammonito del presidente Matteo Orfini : “sui migranti serve discontinuit√† da subito“.

La replica immediata dei 5 Stelle arriva per bocca si Roberta Lombardi, portavoce M5S al Consiglio Regionale del Lazio “Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S. Prima per noi vengono i temi”. “Che Luigi Di Maio abbia chiesto per s√© il Viminale “√® stato appena smentito dallo stesso Di Maio, √® una falsit√† messa in giro da qualcuno” ha detto invece il sottosegretario Vito Crimi, senatore del M5S, intercettato dai giornalisti mentre entrava a Palazzo Chigi.

Salvini: “litigano sulle poltrone, √® la prima Repubblica”

“Dico a PD e Movimento 5 Stelle, che da giorni si stanno trascinando nella contrattazione di ministeri e poltrone di¬† fare in fretta. State perdendo giorni su giorni e non trovano accordo su ministeri, non su progetti, ma sulle poltrone. Sembra di tornare ai tempi della Prima Repubblica, ai tempi di De Mita e Fanfani“. Mattero Salvini √® tornato a parlare su Facebook. Il leader della Lega ha commentato la crisi non risparmiando una stilettata anche a Conte definito come “la riedizione del Governo Monti: preparava la manovra su suggerimento dei suoi amici Merkel e Macron“.

“Leggo che Di Maio vuole fare il ministro dell’Interno. Vai, io sono pronto a darti consigli per un mestiere difficile ma entusiasmante: affidarmi questo ministero √® la cosa pi√Ļ bella che Dio e gli italiani potessero farmi. Per settimane – ha aggiunto il leader della Lega – i Cinque Stelle ci hanno sfidato a votare il taglio dei parlamentari, ci sono anche per farlo domani. Ci sono, va bene, si pu√≤ fare: √® un segnale di seriet√† e di rispetto del contratto di governo e di altra promessa mantenuta. Bisogna preparare una manovra economica importante che tagli le tasse“.