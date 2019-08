Aumentano i pirati della strada, terribili i dati di luglio. 13 morti, 11 solo nei primi 15 giorni

Preoccupanti ed in aumento i dati della pirateria stradale nel primo semestre 2019 comunicati dall’osservatorio ASAPS. Verificati 543 episodi gravi, con un aumento rispetto al 2018 del 19,6%. Sono morte 55¬† persone (+17% in un anno), mentre sono i feriti sono stati 670 (+31%). L’89,6% dei casi √® avvenuto di giorno



L’ultimo terribile episodio sabato mattina. Coinvolta una bimba ucraina di otto anni ricoverata in gravissime condizioni al Santobono di Napoli dopo essere stata investita da un’auto pirata a Mondragone, sul litorale casertano, mentre camminava con i genitori. L’investitore, un 47enne napoletano di Secondigliano risultato positivo alla cocaina, braccato dai carabinieri si √® poi costituito. Aveva nascosto la macchina, risultata senza assicurazione e revisione in un canneto,

Secondo l‚ÄôOsservatorio ASAPS nel primo semestre 2019 si sono verificati 543 episodi di pirateria stradale gravi (erano stati 454 nello stesso primo semestre del 2018, con un aumento del 19,6%). I morti nel primo semestre 2019 sono stati¬†¬†55¬†e¬†670 sono le persone rimaste ferite. Nello stesso semestre del 2018 i morti erano stati 47¬†e i feriti¬†511. L‚Äôincremento delle vittime mortali √® del¬†17%, quello dei feriti √® del 31%. L‚Äô89,6% dei casi √® avvenuto di giorno e 10,4%¬†di notte. Ma attenzione, per le sole piraterie mortali le percentuali cambiano, salendo al 37,3% di notte, mentre sono il 62,7% di giorno. Come dire che quando si uccide di notte si scappa di pi√Ļ. Nel¬†51,8%¬†dei casi il pirata viene poi individuato dalle forze di polizia che rilavano il sinistro. Quelli che scappano perch√© pensano di farla sempre franca si sbagliano di grosso. L‚Äôidentificazione infatti¬† schizza addirittura¬†70,6%¬†nei casi delle piraterie mortali!

Terribili i dati nel solo mese di luglio

Le donne che hanno causato incidenti e poi sono fuggite sono state 23, in pratica l’8% del totale. I ciclisti vittime mortali di pirati sono stati  7 quest’anno e 87 i feriti. Nel 2018, nella prima parte dell’anno, sono stati 9 i ciclisti morti e 71 i feriti. I pedoni investiti sono stati 28 quest’anno, 29 lo scorso anno. I positivi all’alcol test o alla droga sono stati il 15,8%, ma attenzione in questo caso ci si riferisce ai soli casi in cui il pirata è stato identificato immediatamente dopo l’incidente. I pirati stranieri sono stati il 15,8% del totale.

Sono poi terribili dati del solo mese di luglio di quest’anno. Si sono verificati 115¬†gli episodi di pirateria grave registrati dall‚ÄôASAPS,¬†13¬†delle quali mortali con¬†17¬†morti (due i plurimortali: i due bambini di Vittoria e le 4 giovani vittime di Jesolo con la macchina speronata e finita nel canale). √ą incredibile constatare, rileva l’Asaps, come nei 13 episodi ¬†mortali di luglio, 11¬†siano avvenute nei primi¬†15¬†giorni, con¬†15¬†morti.