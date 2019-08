Crisi, sondaggio Tecnè: Lega resta prima ma perde tre punti. Crescono PD e 5 Stelle

Un sondaggio di Tecnè realizzato per Stasera Italia, fotografa le intenzioni degli italiani in caso di voto. Rispetto alle europee il partito di Salvini perde 3 punti rimanendo sempre prima forza politica del Paese. Salgono i 5 Stelle di quasi quattro punti e il PD di due. Più o meno stabili Forza Italia e Fratelli D’Italia

Al termine delle consultazioni Mattarella è stato chiaro su una cosa “la crisi va risolta con decisioni chiare e in tempi brevi“. Ma ha anche sottolineato che “seppur sono possibili solo governi che raccolgano la fiducia del parlamento su un programma per il paese” e il PD con i 5 Stelle hanno espresso quella volontà , “in mancanza di ciò l’unica strada sono le elezioni, strada da non assumere a cuor leggero dopo poco più di un anno dall’inizio della legislatura”. Ma se dunque la maggioranza non si dovesse trovare e l’unica soluzione sarebbe quella del voto immediato, come sono messe le forze politiche italiane? Ce lo svelta un sondaggio di Tecnè realizzato per Stasera Italia.

Il raffronto è con le elezioni europee dello scorso mese di maggio. La Lega resta ancora il primo partito, ma subisce una flessione di tre punti percentuali rispetto ai numeri raggiunti 3 mesi fa. Il partito di Matteo Salvini si ferma infatti al 31,3%. Crescono rispettivamente di quasi 4 punti percentuali, invece, il Movimento 5 Stelle e di due il Partito democratico che resta con seconda forza. I grillini sarebbero al 20,8%, contro il 17,1% delle europee, mentre i Dem salirebbero al 24,6%, contro il 22,7% delle europee. Resta più o meno invariate le percentuali di Forza Italia che calerebbe di uno 0,3% assestandosi all’8,3% mentre cresce di pochissimo Fratelli D’Italia che passa dal 6,5% delle europee al 6,7% di oggi.Â

Calano invece tutti gli altri partiti di centrosinistra. Più Europa perderebbe uno 0,6% attestandosi al 2,5%, Europa verde, scende all’1,8% contro il 2,3 delle europee. Giù anche La Sinistra all’1,4% contro l’1,7% delle Europee.