Crisi di Governo, Salvini al Quirinale: «Subito elezioni»

ROMA – “No governi contro, la strada maestra sono le elezioni”. E ancora: “Un governo M5S-Pd è vecchia politica”. Così si è espressoil leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le consultazioni al Quirinale con il Capo dello Stato. “Sono contento di rappresentare una forza politica compatta che ha preso e prenderĂ decisioni nell’interesse del Paese e non per interesse personale” ha quindi aggiunto il numero uno del Carroccio. Per Salvini “l’Italia non può permettersi di perdere tempo, non può avere un governo che litiga, con posizioni distanti”. “Per questo – ha sottolineato – abbiamo ribadito che i troppi no hanno portato allo stop di questa esperienza”.

Con l’arrivo al Quirinale della delegazione dei gruppi parlamentari di Lega, M5s, Pd e nella mattina di Fratelli d’Italia e Forza Italia sono riprese le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avviate dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. «Leggo che alcuni dei no sono diventati dei sì, che ci sono parlamentari M5s disponibili a fare una manovra coraggiosa fatta di crescita, investimenti, flat tax. Aver scoperchiato il vaso è servito a qualcosa, evidentemente. Se qualcuno mi dice ‘ragioniamo perchè dei no diventino sì, miglioriamo squadra e programma, diamoci obiettivo non contro ma per’, io ho sempre detto che sono uomo concreto, non porto rancore, guardo avanti mai indietro». Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella. Ancora oggi persone mi dicono andate avanti, non riportateci alla vecchia politica. Accordo M5s-Pd è la vecchia politica, l’unico collante sarebbe ‘contro’ Salvini, Quota 100, flat tax. Ritenevo e ritengo che Di Maio ha lavorato bene.

Agli insulti – ha aggiunto Salvini – preferisco non rispondere, a me interessa che i cittadini italiani abbiano un governo che faccia, che costruisca, con orgoglio, con onore. Lo spread è calato, la Borsa è cresciuta, questo dimostra che la voglia di chiarezza non era un mio capriccio. La voglia di chiarezza per me è un orgoglio. Potevo andare avanti ma non avevo la coscienza a posto perchè avevo la consapevolezza di non lavorare al meglio: il governo era fermo. Oggi alcuni dei no che ci avevano portato a dire basta sono diventati sì, vuol dire che ci sono parlamentari in casa Movimento 5 Stelle che sosterrebbero una manovra coraggiosa, che non solo blocca l’aumento dell’Iva ma che mette almeno altri 20 miliardi nelle tasche dei cittadini italiani». Dopo aver ascoltato la Lega adesso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerĂ il Movimento 5 Stelle. Prolungare la crisi per troppo tempo esporrebbe il Paese al concreto rischio di esercizio provvisorio. Per questo motivo, Mattarella ha annunciato che darĂ il via libera solo ad un governo con una maggioranza politica chiara e solida e un programma di legislatura di ampio respiro e non ad un esecutivo nato soltanto con l’obiettivo di evitare le elezioni anticipate.