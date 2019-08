Crisi, Giorgia Meloni “al voto subito. Ho sentito Salvini, insieme vinciamo”

Seconda giornata di consultazioni al Colle. La prima delegazione √® quella di Fratelli D’Italia. Giorgia Meloni “unica soluzione √® quella del voto. Chi fino a ieri si insultava non pu√≤ andare d’accordo. Con Salvini vinciamo, ma non so cosa far√† Forza Italia”

.

ROMA – Alle 10:00 √® iniziata la seconda giornata di consultazioni al Quirinale dove il¬†presidente della Repubblica, Sergio Mattarella¬† ha accolto la prima delegazione, quella di Fratelli d’Italia guidata da Giorgia Meloni. Al termine √® toccato alla delegazione del PD. Il Capo dello Stato ricever√† poi alle 12:00 la delegazione di Forza Italia.¬†Le consultazioni nel pomeriggio alle 16:00 con la delegazione della Lega e infine alle 17:00 sar√† la volta del Movimento Cinque Stelle.

Giorgia Meloni, leader di Fdi, ha ribadito la posizione gi√† espressa pubblicamente, ossia il ritorno immediato alle urne: “Le elezioni sono oggi l’unico esito possibile, rispettoso dell’Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione. Diciamo no ad un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volont√† popolare e della nostra democrazia. Ho sentito Salvini e penso che se si andasse al voto ci sarebbe una compagine formata da Fdi e Lega sicuramente, vedremo cosa fa Forza Italia, e sicuramente sarebbe gi√† maggioritaria”.

Gente che fino a ieri si insultava ora va d’oaccordo

“L’unico modo¬† che abbiamo per un governo stabile √® andare a votare – ha ribadito la Meloni – tutto il resto durer√† solo qualche mese: gente che fino a ieri si insultava oggi non pu√≤ andare d’accordo. La verit√† √® che Mattarella √® costretto a scegliere tra due diverse prescrizioni costituzionali: quella che chiede di verificare se esista una nuova maggioranza e quella che dice che la sovranit√† appartiene al popolo: e questa e prescrizione √® tra le pi√Ļ vincolanti della nostra Costituzione”.

¬†elezioni sono oggi l’unico esito possibile, rispettoso dell’Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione“, ha detto la presidente di Fdi, Giorgia¬†Meloni. “D