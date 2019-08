Simon Gautier, il turista francese disperso è stato ritrovato senza vita in un burrone

27 anni disperso nel Golfo di Policastro dal 9 agosto scorso, è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi dagli uomini del soccorso alpino. Alle ricerche del giovane hanno partecipato anche vigili del fuoco calabresi con unità cinofile e personale SAF

SANTA MARINA (SA) – Ritrovato morto in un burrone Simon Gautier, il giovane escursionista francese 27enne disperso da alcuni giorni nel Cilento. Il corpo del ragazzo è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Nel pomeriggio erano state trovate tracce di sangue. In questo momento sono in corso le operazioni di recupero del corpo. Appassionato di trekking estremo, l’escursionista viveva da due anni a Roma. Alle ricerche del giovane hanno partecipato anche unitĂ dei vigili del fuoco della Calabria inviate in Campania. In particolare le unitĂ cinofile del comando di Reggio Calabria e Vibo Valentia e personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Catanzaro e Reggio Calabria che supportano i vigili del fuoco di Salerno nelle operazioni di ricerca concluse purtroppo con il ritrovamento del corpo senza vita di Gautiuer.

Simon Gautier era arrivato alla stazione di Policastro Bussentino l’8 agosto dopo le ore 16:00. Aveva un pantalone di jeans, una maglietta e uno zaino. Ha camminato per il paese ed è entrato in un centro canoe dove ha comprato alcune bottigliette d’acqua e poi è andato via. Le ultime immagini risalivano alle 16.44 ed erano state diffuse dal comune di Santa Marina

