Bologna, furti nel negozio “Terranova”. Denunciato anche un 24enne calabrese

BOLOGNA – Tre persone sono state denunciate ieri dalla polizia per aver provato, in due distinte occasioni, a rubare alcuni capi d’abbigliamento dal negozio Terranova, situato in via Indipendenza a Bologna. Il primo tentativo di furto è avvenuto attorno alle 15.30 da un 53enne barese sorpreso da un addetto alla sicurezza mentre nascondeva tre felpe in una busta, provando poi ad uscire dal punto vendita. L’uomo è stato subito bloccato dai vigilantes.

Verso le 18:00, invece, sono stati un calabrese di 24 anni, con precedenti penali e un marocchino di 17 anni, regolare e incensurato, a finire nei guai. Fermati anche loro dagli addetti alla sicurezza dopo aver rubato due paia di jeans e una maglietta. Dopo la denuncia il 17enne è stato affidato ai servizi sociali.

