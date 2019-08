Legaldelivery: lo store per la Marijuana legale

Nel panorama degli store online, Legal Delivery rappresenta una delle più vincenti scommesse dello scenario italiano

.

La piattaforma, nata a Milano nel 2018 da un’idea di due giovani laureati, si è imposta rapidamente come punto di riferimento nel mercato europeo ed italiano grazie ad un servizio rapido, efficiente e soprattutto qualitativo. Una startup che ha dimostrato l’importanza del credere nei propri progetti e nel valore di una generazione che spesso è costretta a fuggire all’estero. Sebbene fosse all’inizio solo una scommessa, questa realtà aziendale è riuscita in breve tempo a superare le aspettative, mostrandosi come una società dinamica e pronta ad accogliere le sfide del mercato valicando i confini nazionali ed esportando un modello di store online vincente anche negli altri paesi.

Legal Delivery si occupa della vendita e della consegna a domicilio della cannabis sativa legale a Milano ed offre un servizio sicuro, nel rispetto della privacy e dell’anonimato del cliente, e rapido, con consegne a domicilio in soli 30 minuti. Il sito è attivo 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con un servizio di supporto clienti qualificato e professionale, in grado di accompagnare l’acquirente in ogni fase dell’ordine; un’assistenza specifica e concepita nell’interesse del cliente. È possibile usufruire di un servizio a 360°, estremamente funzionale e che consente agli acquirenti di ricevere il proprio ordine in meno di mezzora. La vendita di cannabis light ha trovato in Legal Delivery il principale interprete, testimoniato dagli oltre 20 mila ordini ricevuti nei primi dodici mesi nella città meneghina.

Uno dei punti di forza di Legal Delivery è la semplicità dell’interfaccia del portale che consente in modo rapido ed intuitivo, anche ai meno esperti, di muoversi nelle diverse offerte e concludere un ordine in pochissimi minuti. Il catalogo presente sulla piattaforma è uno dei più completi ed offre al cliente la possibilità di scegliere tra decine di differenti qualità di cannabis sativa legale e diversi store, così da poter confrontare l’offerta e scegliere la più consona alle nostre esigenze. L’acquisto online avviene nella sezione marijuana light milano, inserendo il proprio indirizzo nell’apposita barra e navigando nel corposo catalogo mentre il pagamento può avvenire in modo sicuro mediante carta di credito o si può optare per il pagamento alla consegna come se si stesse orinando e pagando una semplice pizza. Nel momento dell’inserimento dell’indirizzo, il sito ci fornirà le opzioni dei negozi disponibili in zona e ci permetterà di vagliare l’offerta ed il catalogo a disposizione dei differenti store.

Legal Delivery, inoltre, porta avanti una rigida politica di controllo qualità e provenienza dei prodotti che devono essere tutti rigorosamente entro i limiti di THC permessi dalla normativa italiana ed europea. La tracciabilità dei prodotti e la provenienza da coltivazioni biologiche assicura il cliente sulla qualità delle infiorescenze vendute che, oltre al limite di THC, possono vantare altissime percentuali di CBD un principio molto utile per la cura di numerose patologie che può essere acquistato anche sotto forma di olio.

Il catalogo di Legal Delivery vanta un corposo assortimento delle migliori qualità di marijuana light che presentano caratteristiche differenti per soddisfare i gusti personale di ogni singolo cliente. La varietà  California Haze è una delle più note in catalogo ma non mancano Bubblegum, Gorilla Glue, Master Kush, Charas, Orange Bud e molte altre varietà . Ogni prodotto possiede una specifica scheda tecnica che ne indica il tipo di coltivazione, la provenienza e la quantità di CBD+CBDA presenti nel prodotto. Un altro aspetto da sottolineare è che i prodotti hanno tutti un elevato contenuto di CBD che va dal 15% per arrivare anche al 26%.