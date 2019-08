Al via campagna “Con l’HIV non si scherza”

Parte oggi la nuova campagna del Ministero della Salute sulla prevenzione dell’HIV ‘Con l’HIV non si scherza

ROMA – L’#HIVriguarda tutti’. Stefano Fresi, Francesco Montanari e la youtuber Sofia Viscardi sono i nuovi convinti testimonial insieme a Dario Vergassola, ideatore della campagna. L’iniziativa, spiega il ministero in una nota, è il frutto della collaborazione con le associazioni e gli esperti della comunitĂ scientifica riuniti nel Comitato tecnico sanitario, e la campagna di quest’anno aggiunge al tema della prevenzione quello dello stigma. I dati, afferma il ministero, “ci dimostrano che non ci sono categorie di persone piĂą a rischio di altre nel contrarre il virus, ma ci sono comportamenti rischiosi per ogni individuo perchĂ© non corretti. Tutti sono potenzialmente a rischio e a sottolinearlo è l’hashtag di campagna #L’HIVriguardatutti”.

L’invito è quello di proteggere se stessi e gli altri: usare il preservativo e fare il test dell’HIV. A supporto della campagna, gli esperti del Telefono verde “AIDS e infezioni sessualmente trasmesse 800861061” sono disponibili per informazioni e un counseling personalizzato. I tre nuovi spot e la pillola web (sui social) partiranno in televisione (Rai e emittenti Mediaset) a fine luglio, poi in autunno la campagna proseguirĂ su altri mezzi.