Le regole per vendere l’auto in modo sicuro su internet

Per vendere in modo sicuro la propria auto online occorre sempre fare attenzioni a diversi aspetti che vi permetteranno di faro in assoluta sicurezza

.

Arriva per tutti, prima o poi, il momento di vendere la propria auto usata. Negli ultimi anni il trend porta dritto verso la rete, dove è possibile vendere la propria vettura in maniera più rapida e vantaggiosa. Nel farlo, però, bisogna fare attenzione a diversi aspetti, che vi permetteranno la vendita dell’auto online in sicurezza. Servono, infatti, alcuni accorgimenti per evitare truffe, soprattutto in fase di pagamento e di incontro con il compratore.

Vendere l’auto online in modo sicuro

Anche nel mondo delle auto usate talvolta si può incorrere in truffatori, che si ingegnano per frodare i privati in maniere sempre diverse, sia nei modi di pagamento, sia nel momento in cui ci si incontra per visionare l’auto. Attenzione quindi ai siti sconosciuti o alle offerte troppo allettanti, dietro potrebbe celarsi una truffa ben architettata. Per la vendita dell’auto online in sicurezza cercate, quindi, di ottenere più informazioni possibili relative all’acquirente e non accettate pagamenti diversi dall’assegno circolare o, ancora meglio, dal bonifico bancario. Se riuscite, accordatevi con l’acquirente per ottenere l’assegno qualche giorno prima rispetto al passaggio di proprietà , in modo da verificarne la validità , oppure, nel caso del bonifico bancario, aspettate che i soldi vengano accreditati sul conto prima di procedere alla voltura dell’auto.

Informarsi sul prezzo

Prima di mettere in vendita la vettura è bene informarsi sul valore reale della stessa. È importante usare gli strumenti a disposizione come i calcolatori online e le riviste di settore, consultiamo un listino per veicoli usati, e se possibile chiediamo ad un professionista esperto un parere che tenga conto anche di manutenzione e accessori.

I compro auto usate

Altro fattore da considerare riguarda i compro auto usate. Si tratta di aziende che consentono di vendere la propria vettura usata nel giro di poche ore. I compro auto si affidano solo a veri professionisti del settore attraverso intermediari che, nell’atto del pagamento, offriranno la soluzione in contanti ove previsto dai limiti della legge, ma anche assegni circolari, e questo è forse il migliore esempio di compro auto professionale.

I documenti

Per quanto riguarda il passaggio di proprietà , i compro auto usate si fanno forte di professionisti seri che tendono ad affiancare l’utente supportandolo nel predisporre e presentare i vari documenti necessari presso le sedi competenti, quindi Aci e Pra. Tutto ciò, dunque, rende molto appetibili i compro auto usate che mettono così a disposizione un servizio di consulenza a 360 gradi e di supporto per tutte le fasi della vendita. Ecco perchè questi intermediari hanno vissuto un vero e proprio boom sul mercato ed ecco perchè molti utenti preferiscono rivolgersi a loro piuttosto che fare tutto da soli.

Si tratta di una soluzione che trova la benedizione degli utenti che hanno capito i vantaggi offerti dai compro auto usate e che, quindi, sempre più spesso si rivolgono alla rete per acquistare/vendere una vettura di seconda mano. Quel che è certo è che di questo passo queste aziende occuperanno sempre più spesso una fetta di mercato sempre più ampia e, quindi, conquisteranno sempre più fiducia da parte degli utenti della rete.