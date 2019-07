Viva l’Italia. Multato con 300 euro perché dormiva su un’amaca

L’uomo aveva appeso tra due alberi la propria amaca in una pineta e stava schiacciando un pisolino. Multato dalla polizia locale per violazione all’articolo 36 del “Regolamento del Verde pubblico”. Domani flash mob di protesta dal titolo “Amache libere”

Nell’Italia dei paradossi succede anche questo. Ad un turista austriaco di 52 anni, in vacanza in Friuli Venezia Giulia, è stata comminata una multa da 300 euro dalla polizia municipale di Trieste. Il motivo? aveva appeso un’amaca tra due alberi all’interno della “pineta di Barcola”, luogo storico dei triestini per andare al mare ed è stato sanzionato per “violazione all’articolo 36 del Regolamento del Verde pubblico” che vieta, negli spazi verdi, di appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere. L’uomo, intorno alle 16:00 è stato notato da una pattuglia della polizia locale mentre dormiva al fresco sull’amaca. Il risveglio, però, non è stato certamente tra i piĂą piacevoli visto che il turista si è ritrovato davanti proprio i vigli. Dopo aver mostrato la propria carta di identitĂ , se n’è tornato a casa con la sanzione da 300 euro.

La notizia ha suscitato un immediato clamore ed è diventata subito virale soprattutto suo social network. Per questo domani è stato organizzato proprio nella stessa pineta un flash mob dal titolo “Amache libere”.