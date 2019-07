Recensioni false e scritte da fake. Censurato e multato il portale Tripadvisor

Il Consiglio Stato accoglie l’appello su Tripadvisor presentato dall’AutoritĂ garante della Concorrenza e del Mercato e censura il portale per aver diffuso informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni. Comminata anche una multa da 100mila euro. Apprezzamento di Federalberghi “sistema inquinato da fake review”

.

ROMA – Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello presentato dall’AutoritĂ garante della Concorrenza e del Mercato, ha censurato Tripadvisor per aver diffuso informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni. Il giudizio ha riguardato, in particolare, alcuni claim di Tripadvisor, che sono stati ritenuti “idonei a ingenerare in un utente medio di internet il falso convincimento dell’attendibilitĂ e della genuinitĂ delle recensioni pubblicate“. Il portale dedicato ai viaggi e al turismo dovrĂ pagare una multa di 100.000 euro. La pratica commerciale scorretta era stata sanzionata dall’Antitrust nel 2014 in seguito alle segnalazioni formulate dall’Unione Nazionale Consumatori, da Federalberghi e da alcuni consumatori. La Federalberghi esprimendo apprezzamento per il pronunciamento, conferma la necessitĂ di bonificare un sistema inquinato dalle fake review.

“È di pochi mesi fa – ricorda la federazione degli albergatori – la sentenza del Tribunale penale di Lecce, che ha definito un crimine il fatto di scrivere recensioni false sotto falso nome ed ha inflitto nove mesi di carcere a uno “spacciatore” di fake review, che scriveva e vendeva recensioni false utilizzando un’identitĂ falsa”. “Ma l’opera, seppur meritoria, della magistratura – aggiunge la Federazione – non è sufficiente a mettere ordine in un mercato che viaggia alla velocitĂ della luce. Basti considerare che è stato necessario attendere quattro anni per ottenere un giudizio definitivo del Consiglio di Stato su un singolo episodio contestato“. Ad avviso di Federalberghi, “la soluzione non può che risiedere in una robusta affermazione del principio di responsabilitĂ . Il primo passo che i portali devono compiere per radicare un sistema in cui prevalgano le vere recensioni, scritte da veri clienti, che raccontano una vera esperienza, è un deciso stop alle recensioni anonime e ai nickname di comodo. Ognuno deve essere libero di esprimere la propria opinione. Ma le persone che leggono la recensione e l’azienda che viene recensita hanno diritto di conoscere la reale identitĂ dell’autore e di sapere se sta raccontando frottole o un’esperienza autentica”.