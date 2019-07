Lo spettacolo dell’eclissi lunare. Si colorerà di rosso e sarà visibile anche in Calabria

Nuvole permettendo, la luna entrerĂ nel cono di penombra domani sera per raggiungere l’eclissi massima (parziale e non totale) attorno alle 23.30. Si colorerĂ in parte di rosso e sarĂ visibile da tutta Italia, anche in Calabria

.

COSENZA – A 50 anni esatti dalla missione dell’Apollo 11 (era il 16 luglio 1969), che ha portato 4 giorni dopo allo sbarco di Neil Armstrong, primo uomo sulla luna, questa sera assisteremo all’evento astronomico dell’anno: l’eclissi lunare. L’evento sarĂ visibile in tutta Italia, nuvole permettendo, ed inizierĂ a partire dalla serata quando attorno alle 20.40 la luna sorgerĂ all’orizzonte giĂ nel cono di penombra della terra. EntrerĂ invece nel cono d’ombra attorno alle 22:00, mentre l’eclissi massima si avrĂ alle 23.30. Non si tratta di un’eclissi totale (per quella bisognerĂ aspettare il 2028) ma parziale e sarĂ visibile a occhio nudo anche se per apprezzarla al meglio è consigliato l’utilizzo di un binocolo o meglio di un telescopio.

Non tutta la faccia visibile della Luna sarĂ oscurata ma l’eclissi permetterĂ di vedere il satellite con un colore in parte rossastro e in pare bianco e giallo. Poi, gradualmente l’ombra scomparirĂ dal disco lunare e l’eclissi avrĂ termine attorno alle 02:00 di notte. La prossima eclissi parziale ci sarĂ tra due anni.