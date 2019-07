Furbetti del cartellino: arrivano le impronte digitali. La Bongiorno “finisce epoca delle truffe”

Previsto dalla legge Concretezza della Pubblica amministrazione. La Ministra Bongiorno: “Finita l’epoca delle truffe visto che Finora la facevano franca in troppi”

ROMA – “Felice di una legge che prevede la drastica riduzione dei tempi delle procedure concorsuali, nuove risorse in settori strategici della Pubblica Amministrazione, aiuti i Comini in affanno e un metodo di lotta contro l’assenteismo finalmente incisivo: fino ad oggi, di fatto, la facevano franca in troppi; adesso, con le impronte digitali e la videosorveglianza, preveniamo il fenomeno. Insomma è finita l’epoca delle truffe“. Lo ha dichiarato il ministro della P.A, Giulia Bongiorno, all’ANSA, parlando dell’entrata in vigore della legge Concretezza.

Lo stesso Ministro aveva anche commentato su Twitter l’inchiesta a Molfetta in Puglia di questa mattina contro i furbetti del cartellino. Indagine condotta dalla Guardia di finanza che ha svelato un sistema di fraudolenta solidarietĂ per timbrare il cartellino per assentarsi dal lavoro durante l’orario di servizio all’Ospedale “Don Tonino Bello”. Sono 30 gli indagati tra dirigenti medici, personale paramedico, impiegati amministrativi, tecnici manutentori nonchĂ© un soggetto esterno all’Azienda Sanitaria Locale, 12 gli arresti ed oltre 300 gli episodi accertati “sistema di ‘fraudolenta solidarietĂ ’ per timbrare? – ha twittato la Bongiorno – se fosse riscontrato quanto emerge dalle indagini sarebbe gravissimo! Con le impronte digitali stop ai truffatori e alla ‘fraudolenta solidarietĂ ‘”.