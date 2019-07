Whatsapp, Instagram e Facebook non funzionano. Problemi multimediali per i tre servizi

Come già accaduto alcuni mesi fa, nuovo “down” per i tre servizi di casa Zuckerberg. WhatsApp, Facebook e Instagram hanno diversi problemi “multimediali”

.

Sono tantissime le segnalazioni che si susseguono, come riportato dal portale downdetector, che aumentano con il passare dei minuti in tutta Europa, Italia compresa, per diversi problemi segnalati ai social network di casa Zuckerberg. Facebook e Instagram e il servizio di messaggistica WahtsApp, sarebbero stati colpiti da un nuovo pesante “down”. Le prime avvisaglie si sono infatti avute da poco meno di mezz’ora con l’impossibilità di caricare le immagini e video nei post di Facebook, usare i filtri di Instagram, mandare e scaricare audio su Whatsapp. Si tratterebbe dunque per ora, dunque, più che altro di problemi multimediali. “Il disastro – scrive un utente – è che sono tutti insieme, quando va giù uno vanno giù tutti a cascata“.