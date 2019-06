Lascia il finestrino dell’auto aperto. Multato per “istigazione al furto”

Un turista in vacanza ad Alghero si è ritrovato sul parabrezza dell’auto che aveva parcheggiato con il finestrino aperto, un verbale con una sanzione di 41 euro. Il motivo della multa? “Istigazione al furto”

.

Un turista in vacanza in Sardegna e si è visto comminare una multa di 41 euro da uno zelante agente della polizia locale di Alghero, non perchĂ© l’auto (un Suv della Mercedes) con la quale si trovata nell’isola fosse parcheggiata male o in divieto, ma perchĂ© uno “spiffero di finestrino lasciato aperto”, forse per distrazione o forse per far circolare un pò d’aria in queste afose giornate di giugno, è stato considerato dall’agente come “Istigazione al furto”. La notizia riportata dal quotidiano la Nuova Sardegna.

Per l’agente di Polizia locale l’uomo non ha osservato tutte le precauzioni necessarie a evitare che qualcuno cadesse nella tentazione di rubare quel che c’era all’interno dell’abitacolo regolarmente parcheggiato in via Kennedy a due passi dal centro storico – se non addirittura di portarsi via la macchina. Il turista, in vacanza con la compagna e il loro cane, quando ha letto la motivazione della multa è rimasto di stucco ed ha chiesto a passanti ed esercenti della zona se avesse letto bene. Tutto vero, visto che la sanzione applicata è quella dell’Articolo 158 del Codice della strada, che sottolinea come “durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso. Per evitare un uso dell’auto contrario alla legge, ricade sul conducente l’onere di porre in essere tutte le accortezze necessarie a impedirlo, e se non lo fa è considerato responsabile di induzione a commettere reato”. Ma quello di Alghero non è l’unico caso, visto che qualche tempo fa un automobilista di Udine fu multato per lo stesso motivo.