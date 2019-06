Come la tecnologia influenza il mondo dei casinò

Anche nei primi mesi del 2019 si conferma la crescita del settore del gioco d’azzardo online. Sono aumentati sia gli iscritti alle piattaforme digitali, sia le puntate fatte dai clienti e ciò ha portato ad un conseguente aumento del fatturato

.

E’ interessante capire come la tecnologia è riuscita ad entrare prepotentemente nel settore del gioco d’azzardo, consentendogli di registrare dei numeri molto interessanti. Attualmente i casino jackpot sono considerati lo strumento perfetto per divertirsi comodamente online, soddisfacendo il desiderio di gioco ed al contempo provando a vincere dei premi in denaro.

I casinò digitali sono la nuova frontiera del gioco

La forte crescita complessiva del settore dell’azzardo viene garantita ormai da alcuni anni dalle piattaforme digitali. La tecnologia è riuscita ad influenzare questo settore e a trasformarlo in meglio, consentendo di dar vita a dei casinò telematici molto frequentati.

Uno dei vantaggi di queste piattaforme è la capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti. Mentre i casinò tradizionali possono essere descritti con l’aggettivo statici, quelli virtuali possono essere definiti dinamici. Con dinamicità vogliamo definire la possibilità di essere modificati rapidamente, aggiungendo nuovi giochi richiesti dai clienti, rimuovendo quelli che non sono più frequentati e che rappresentano un costo e così via.

I clienti si accorgono dei cambiamenti a seguito delle loro richieste e delle loro abitudini di gioco e capiscono che la piattaforma ha il desiderio di accontentarli e di realizzare un prodotto che sia perfettamente conforme alle loro necessitĂ .

Il digitale ha modificato il target di clienti

L’ingresso della tecnologia nel settore dell’azzardo ha portato anche ad un cambiamento nel target di clienti. Se fino a qualche anno fa i casinò erano frequentati solo da una specifica fascia della popolazione, con l’avvento delle piattaforme digitali il numero di clienti è nettamente aumentato perché anche i più giovani sono diventati giocatori.

Questo fa nascere però un problema di sicurezza, perché il gioco con denaro può portare allo sviluppo del cosiddetto gioco d’azzardo patologico, ancora più grave se colpisce in giovane età . Per questo motivo, al fine di proteggere i giocatori, è stata creata una nuova normativa per il controllo del settore online e per la regolamentazione delle piattaforme.

Ciascun casinò telematico autorizzato AAMS mette inoltre a disposizione dei clienti uno strumento per la gestione della spesa massima quotidiana, settimanale e mensile, offrendo così la possibilità di controllare quanto si spende e di evitare di puntare troppo.

Attenzione alle piattaforme non autorizzata

In Italia c’è un controllo molto attento nei confronti delle piattaforme digitali e questo spiega come mai eventuali casinò senza autorizzazione AAMS abbiano vita breve. Il consiglio che possiamo dare è di scegliere solo piattaforme autorizzate, perché queste sono le uniche che possono essere considerate sicure e che offrono delle garanzie sul denaro depositato.

E’ meglio evitare di usare proxy o altri stratagemmi per tentare di connettersi a piattaforme di altri paesi non legali in Italia, perché un eventuale deposito su questi siti non verrebbe garantito da nessuno e lascerebbe alla piattaforma la possibilità di prelevare il denaro e non restituirlo più ai clienti.