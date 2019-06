La “movida” di Salvini: alcol in discoteca anche dopo le 3:00 e bollino blu ai locali sicuri

Il Ministro “serve un bollino blu per le discoteche sicure, così i genitori possono stare tranquilli su dove vanno i loro figli. Alcol dopo le 3:00? Dobbiamo evitare la vendita illegale di alcolici fuori dai locali”. Ma molti genitori e associazioni vittime della strada protestano

Arriva direttamente dal Ministro dell’interno Matteo Salvini la doppia proposta sulla movida notturna, anche alla luce della recente tragedia accaduta alla Sapienza di Roma, dove un giovane è morto nel tentativo di scavalcare un cancello per partecipare ad un Rave Party, ma che riguarda migliaia di giovani e giovanissimi che con l’arrivo dell’estate ogni sera prendono d’assolto locali e discoteche. La prima proposta è quella che prevede l’istituzione di Bollino Blu da assegnare ai locali sicuri. “Il dramma della Sapienza ci insegna che se il divertimento viene lasciato all’illegalità dà spazio a rischi e caos – ha dichiarato Salvini – e saranno premiati solo chi garantisce più controlli e legalità , sopratutto a chi somministra alcolici solo a chi ne ha diritto”. Ecco proprio sulla vendita di alcolici arriva una seconda proposta che sta già facendo discutere i genitori e molte associazioni vittime della strada. Ovvero la possibilità di somministrare alcol in discoteca anche dopo le 3:00 di notte per evitare la vendita illegale. Per il Ministro “l’Italia è l‘unico Paese europeo che ha il divieto di somministrazione di bevande dopo le 3:00. Ma in questo modo si favorisce l’abusivismo di chi le vende all’esterno dei locali. La sola Ibiza fattura quasi quanto l’intero comparto italiano e c’è anche da sostenere la concorrenza dei locali albanesi, sloveni, croati e dello sballo olandese e tedesco”.

Due novità che potrebbero prendere corpo a breve, come ha assicurato lo stesso Ministro: “stiamo definendo un protocollo che sarà pronto la prossima settimana e che premierà chi garantisce più controlli, più legalità , somministrazione di alcolici solo a chi ne ha diritto, niente sostanze stupefacenti, telecamere di videosorveglianza dentro i locali, estensione dell’uso dell’etilometro, collaborazione con la Siae perché “chi organizza eventi deve essere in grado di farlo”.

“Parliamo di 2.500 locali sparsi in tutta Italia, di un comparto che fattura un miliardo legale e un altro miliardo in nero frutto di abusivismo. Salvini spiega: “lotta dura all’abusivismo, ma occorre anche rendere meno stingenti le regole in vigore. Ad esempio, il divieto di somministrare alcol dopo le 3:00 di notte perché in questo modo si agevola soltanto l’abusivismo di chi vende bevande fuori dai locali. Se poi c’è una rissa a un chilometro da un locale non ha senso che ne risponda il titolare. Serve meno burocrazia. Giusto che se uno sbaglia venga additato come irresponsabile, ma dare sempre alla discoteca, anche quando non ha colpe non conviene a nessuno”.