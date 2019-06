Blitz contro la ʼndrangheta in Emilia Romagna, numerosi arresti e perquisizioni

La mano della ‘ndrangheta e del clan Grande Aracri di Cutro nel mirino di un blitz della Polizia di Stato

BOLOGNA – Operazione all’alba contro la ‘ndrangheta in Emilia Romagna per l’esecuzione di arresti e perquisizioni. Un nuovo colpo ai clan calabresi attivi in Emilia Romagna con diverse misure cautelari eseguite nei confronti di presunti appartenenti alle cosche che da tempo operano nella regione e che sono storicamente legate ai Grande Aracri di Cutro. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Bologna su richiesta della Dda. Un centinaio le perquisizioni in tutta Italia nei confronti di soggetti che sono risultati collegati alla cosca.

Seguono aggiornamenti