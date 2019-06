Bimba di due anni uccisa a coltellate, ferito il padre

I carabinieri hanno trovato la piccola senza vita in un’abitazione di Cremona. Accanto a lei il padre, a sua volta ferito. L’ipotesi è che l’uomo abbia ucciso la piccola e abbia poi cercato di togliersi la vita. Nella notte a morire una bimba di 8 mesi arrivata senza vita in ospedale con lividi ed ecchimosi. Indagati i genitori

CREMONA – Una bambina di appena due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un’abitazione di Cremona. Quando sono intervenuti i carabinieri, accanto al corpo senza vita della piccola c’era il padre, a sua volta ferito da una coltellata al ventre. L’ipotesi è che l’uomo, un ivoriano di 27 anni, abbia ucciso la piccola e abbia poi cercato di togliersi la vita. L’uomo è piantonato in ospedale in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Secondo quanto è stato spiegato dai carabinieri, la madre della piccola e il padre non vivevano nella stessa abitazione ed è pertanto probabile che la bambina fosse stata affidata al 27enne per qualche ora. All’arrivo dei soccorritori del 118, la bambina era già morta. Sono stati quindi avvertiti i militari, che hanno preso in consegna il padre e lo hanno portato in ospedale.

Questa mattina un’altra terribile notizia è arrivata dalla provincia di Salerno dove una bimba di appena 8 mesi è stata portata in ospedale con lesioni, lividi, ecchimosi ed escoriazioni. La piccola, che risiedeva con la famiglia nel quartiere San Lorenzo, a Sant’Egidio del Monte Albino, era stata portata in ospedale in piena notte, priva di vita. I genitori sono indagati per omicidio e l’autopsia sul corpicino della piccola sarà effettuata lunedì pomeriggio.

Una famiglia “fragile”

“La famiglia protagonista di questa triste vicenda non è originaria di Sant’Egidio ma vive nella mia città da circa un anno e mezzo – ha voluto precisare il sindaco Nunzio Carpentieri su Facebook – Io stesso ho unito in matrimonio civile questa giovane coppia. Si tratta di una famiglia in oggettive condizioni di fragilità . Una situazione della quale immediatamente i nostri servizi sociali si erano fatti carico, attivando da un lato le procedure per consentire l’accesso a dei piccoli contributi per sostenere economicamente il nucleo familiare, dall’altro segnalando all’autorità competente questa particolare situazione”. “Mai però, né al Comune né ai Carabinieri, che pure li hanno sentiti, la mamma della bimba o i suoi familiari avevano denunciato o confermato episodi di violenza che avrebbero potuto lasciar presagire qualcosa di così drammatico – prosegue il primo cittadino – In ogni caso, i servizi sociali stavano continuando a monitorare la situazione”. “Le segnalazioni messe nero su bianco dal nostro ufficio – spiega ancora il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino – avevano riguardato anche l’allontanamento del padre della bimba da una comunità di recupero che stava frequentando, a seguito della quale si stavano valutando anche altre soluzioni di carattere più definitivo da adottare per salvaguardare il benessere dei bambini. Purtroppo la situazione è improvvisamente precipitata. Nelle prossime ore, parallelamente all’autorità giudiziaria, faremo tutto quanto in nostro potere per ricostruire l’accaduto”.