Cannabis, Tribunale del riesame: “no al sequestro se il Thc è meno dello 0,5%”.

Non al sequestro preventivo della cannabis sativa light se non viene provato che il livello di Thc supera lo 0,5%. Questo quanto stabilito dai giudici del tribunale del Riesame di Genova, dopo la sentenza della Cassazione dello scorso 30 maggio. Decisione che apre la strada ad una serie di ricorsi

Si tratta della prima pronuncia di un tribunale, destinata sicuramente a fare da capofila, dopo la sentenza arrivata dalla Cassazione a fine maggio, che vieta la vendita dei prodotti di cannabis light. I giudici del tribunale del Riesame di Genova ha sentenziato che “la cannabis sativa light non pu√≤ essere sequestrata preventivamente se non viene provato che il livello di Thc supera lo 0,5%”, dando cos√¨ ragione ad un commerciante di Rapallo che aveva fatto ricorso dopo il sequestro¬†avvenuto nel suo un negozio, lo scorso 3 giugno, di infiorescenze, flaconcini di oli, confezioni di tisane e foglie a base di canapa sativa. Il commerciante, difeso dall’avvocato¬†Salvatore Bottiglieri,¬†si era opposto rivolgendosi al Riesame. I giudici gli hanno dato ragione¬†disponendo la restituzione della merce e di fatto aprendo la strada ad una serie di ricorsi. La Cassazione aveva stabilito che possano essere venduti prodotti contenenti cannabis sativa ma privi di capacit√† drogante. L’unico riferimento, al momento, √® una circolare del ministero dell’Interno del 2018, interpretativa della legge 242 del 2016, che dice che rientrano tra le sostante stupefacenti le infiorescenze che superano lo 0,5%. Questa percentuale, sottolinea il Riesame, resta l’unico parametro per la potenziale efficacia psicotropa. Per questo, il pm non pu√≤ sequestrare tutta la merce ma, in caso di dubbio, prelevare singoli campioni da analizzare e, in caso di soglia superiore, a quel punto procedere al sequestro.