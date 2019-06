Le cinque cose da considerare prima di acquistare le fedi nuziali

Cambiano le mode, cambiano i tipi di evento e anche le location preferite dagli sposi, ciò che non cambia è l’abitudine di scambiarsi le fedi

.

Per quanto riguarda il matrimonio in chiesa, la fede è un elemento essenziale del rito, senza il quale il matrimonio non si potrebbe celebrare. Nel caso dei matrimoni civili invece gli sposi possono fare come credono, non esiste l’obbligo di utilizzare la fede per suggellare il patto, nonostante questo le fedi nuziali in oro sono ancora molto alla moda e gli sposi perdono una buona quantità di tempo per sceglierle al meglio. Per prepararsi in modo corretto alla scelta delle fedi nuziali è importante considerare cinque elementi fondamentali

1 – Il budget

La fede, in genere, si acquista una sola volta e poi la si indossa per il resto della propria vita (nella gran parte dei casi). Meglio quindi scegliere con cura, cercando di ottenere il meglio con il budget a disposizione. Solitamente è lo sposo che acquista le fedi; oggi però sempre più spesso sono i testimoni a regalarle agli sposi, oppure i genitori partecipano alla spesa. In questo modo si può “racimolare” un budget decisamente più consistente, che permette di acquistare più o meno l’anello che si desidera.

2 – Lo stile della fede

C’è chi ritiene che le fedi siano tutte uguali tra loro, invece esistono varie opzioni per questo tipo di anello. Non stiamo parlando di fedi nuziali tatuate o in materiale bizzarro, ma delle più comuni fedi nuziali, come ad esempio la mantovana: una nello sottile ma più spesso rispetto alle più tradizionali fedi francesine, bombate e non troppo alte. Oggi c’è anche chi rinuncia alla classica fedina per aggiungere una pietra preziosa all’anello, o prediligendo colori particolari, l’oro rosso o rosa sono tra i più amati, così come il platino, sempre elegante e alla moda.

3 – Misurare l’anello

Che sia uno solo dei coniugi a scegliere le fedi, o che lo facciano entrambi poco importa: la misura degli anelli deve essere perfetta. Spesso si preferisce addirittura una taglia leggermente più grande di quella solita scelta per gli anelli. Questo permette di evitare l’eventuale momento di imbarazzo durante il matrimonio, quando tutti gli invitati fissano gli sposi mentre si scambiano gli anelli. Una fede anche leggermente troppo stretta difficilmente si infilerà su una mano resa umida dall’emozione e, soprattutto, se maneggiata da una persona impacciata e altrettanto emozionata.

4 – Aggiungere un’incisione

Non tutti lo considerano, ma sulla fede solitamente si incide la data delle nozze; gli sposi possono però far aggiungere anche un messaggio particolare, una frase d’amore o anche una citazione che diverrà il motto del matrimonio. Scegliere con cura è d’obbligo.

5- La “comodità ” dell’anello

Che sia in platino e decorata, semplicissima alla francese o con una gemma l’elemento fondamentale che una fede deve avere è la comodità . Molti uomini non utilizzano mai gioielli, quindi la fede sarà il loro primo approccio con questo tipo di accessori che dovrà poi essere indossato ogni giorno per il resto della vita.