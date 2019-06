Gas e luce: come risparmiare sulla bolletta

A fine mese tra bollette, rata dell’auto, spese per i bambini ed extra, è sempre difficile riuscire a far quadrare i conti. Per fortuna esistono diversi sistemi per risparmiare soprattutto sulla bolletta di gas e luce

.

Si tratta semplicemente di azioni che se compiute nel modo appropriato possono portare ad un adeguato risparmio energetico ed economico. Il primo step per risparmiare √® quello di usare lampadine a LED. Queste speciali lampadine, rispetto alle altre riescono a durare di pi√Ļ e consumano di meno. Un vero risparmio per chi desidera risparmiare sulla propria bolletta energetica.

La lavatrice

In ogni casa c’è una lavatrice che è quasi sempre in funzione. Come raccomandano sempre le società di gas e luce, per risparmiare questo elettrodomestico dovrebbe essere di classe energetica elevata ed essere utilizzato senza impostazioni di pre-lavaggio, svolgendo operazioni a basse temperature. Inoltre, occhio se in casa ci sono dispositivi in modalità standby. Anche se sembrano spenti, in realtà questi prodotti consumano energia e fanno lievitare il costo in bolletta. Infine, quando possibile, è bene scegliere ed acquistare sempre elettrodomestici che abbiano classificazione A++ e che siano identificati quindi come prodotti ad alto risparmio energetico.

Risparmiare sul consumo di gas

Come si risparmia sul consumo¬†di gas? Innanzitutto si pu√≤ risparmiare sulla fornitura di gas se si conoscono¬†le stanze dove¬†non √® necessario alzare la¬†temperatura. In¬†cucina¬†ad¬†esempio, si pu√≤ non alzare la temperatura con impianti a gas, in quanto in¬†media¬†questa¬†stanza √® la pi√Ļ calda¬†presente all’interno dell’abitazione.

Anche nelle camere da letto può essere superfluo alzare la temperatura. Al contrario, il consiglio è quello di coprirsi meglio con coperte imbottite per combattere il freddo e le basse temperature. Come ultima cosa, può essere inutile alzare le temperature nei corridoi. Questi non vengono utilizzati molto e dunque il calore che si forma viene disperso e reso inutile.

Poi, per un risparmio ancor¬†pi√Ļ netto, √® opportuno compiere un¬†check-up¬†termico¬†dell’abitazione. Durante questa ispezione, occorre¬†fare attenzione agli¬†spifferi¬†oppure¬†alle¬†finestre¬†che¬†possono condurre aria fredda dall’esterno.

Occhio alle promo

Molti, ancora oggi, sono gli¬†italiani che, pur avendo diritto a detrazioni e sconti sui consumi, non¬†conoscono e non utilizzano le agevolazioni loro riconosciute. Tra queste, per¬†esempio, rientra sicuramente il¬†bonus energia. Si tratta di uno¬†sconto in bolletta¬†riconosciuto alle¬†famiglie con un reddito Isee inferiore a 8.107 euro (limite che si alza a¬†20.000 euro nel caso in cui ci siano pi√Ļ di tre figli a carico). Una famiglia¬†composta da un massimo di quattro membri pu√≤ ottenere uno sconto annuale pari a¬†161 euro sulla¬†bolletta della luce e fino a 217 euro sui consumi del gas.

Tale bonus, tuttavia, pur spettando ad una larga platea di contribuenti, non è stato richiesto da tutti in tempo. Molti non ne conoscono l’esistenza altri, semplicemente, non sanno cosa fare per poterne usufruire. Non si conoscono i requisiti, le modalità di richiesta e i tempi di assegnazione (così come le detrazioni previste) e, proprio con la consapevolezza che bisogna risolvere questo problema, è stato promosso il Progetto Europeo Assist.