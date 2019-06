Giornata mondiale della bicicletta: 15 milioni di euro per la mobilità ciclo-sostenibile

Il Ministro dell’Ambiente Costa “promuovere la mobilitĂ ciclabile in cittĂ significa promuovere un’economia che crea nuovi posti lavoro. Abbiamo stanziato 10 milioni per interventi sulla ciclabilitĂ , 3,5 per la sharing mobility e 1,5 milioni per i mobility manage”

ROMA – Oggi è la giornata mondiale della bicicletta voluta delle Nazioni Unite per promuovere le due ruote come mezzo di trasporto e per il tempo libero.

“La bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile ed economico che oltre a far bene alla salute e all’ambiente è capace di dare slancio e prospettiva di sviluppo a una variegata filiera dell’economia che ruota attorno al mondo delle due ruote” ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Per il ministero dell’Ambiente e per questo governo la promozione delle mobilitĂ dolce è fondamentale. Non penso solo ai 361 milioni di euro sbloccati dal MIT per 10 progetti di ciclovie (tra i quali la ciclovia Venezia Torino e il Grab di Roma), ma anche al bando che abbiamo aperto per le cittĂ sopra ai 50 mila abitanti per finanziare la mobilitĂ ciclabile con stanziati 10 milioni per interventi sulla ciclabilitĂ , 3,5 per la sharing mobility e 1,5 milioni per i mobility manager. Una persona in piĂą che si sposta in bici in città è un’auto tolta dalla strada”.

“Il mio desiderio è che l’Italia diventi un Paese a misura di bicicletta – ha spiegato il ministro – con il potenziamento delle infrastrutture urbane necessarie a garantire la sicurezza e l’attenzione dovuta alle categorie deboli della strada. Insieme a questo immagino anche un “Italia Paese Parco” dove l’asset principale della conservazione della natura sia proprio l’ecoturismo e quello su due ruote è certamente la nicchia piĂą importante. Un parco ricco di ciclabili è un parco piĂą attraente per chi ci vive e per chi lo visita. Laddove si investe in infrastrutture legate alla mobilitĂ dolce si creano nuovi posti lavoro, circa cinque per ogni chilometro di ciclabile. Se vogliamo davvero costruire un’economia nuova e a zero emissioni, da dove vogliamo partire se non da questi progetti? Soddisfare le esigenze delle persone che utilizzano la mobilitĂ dolce è una parte fondamentale della soluzione per aiutare le cittĂ a ridurre l’aumento di emissioni nocive e migliorare la qualitĂ dell’aria e la sicurezza stradale”.

Domani e dopodomani a Torino, si tiene il Clean Air Dialogue, con il Commissario Ue per l’ambiente Karmenu Vella, alla presenza delle regioni e di tutti gli stakeholder. Un dialogo bilaterale tra l’Italia e la Commissione europea per concordare soluzioni efficaci per contrastare l’inquinamento atmosferico e delineare misure concrete per la qualità dell’aria delle nostre città . Due giorni di sessioni tecniche e tavole rotonde che porteranno alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, un vero e proprio patto d’azione, tra governo, ministeri dell’Ambiente, dell’Economia, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche agricole, della Salute, Regioni e Province, che prevede misure a breve e medio periodo per il miglioramento della qualità dell’aria.