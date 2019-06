Milano, arresto non convalidato per Marco Carta. Era accusato del furto di magliette da 1.200 euro

Il cantante cagliaritano fermato per il furto di alcune magliette del valore di 1.200. E’ successo ieri durante la notte bianca, alla Rinascente di Milano. Ma il giudice non ha convalidato l’arresto.

MILANO – Il vincitore di Amici nel 2008 e del Festival di Sanremo del 2009 Marco Carta, sarebbe stato sorpreso con alcune magliette del valore di 1.200 euro alle quali aveva levato l’antitaccheggio. Per questo motivo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato ai danni della Rinascente in piazza Duomo a Milano, ieri sera aperta fino all’una per il Black Friday. Il cantante 34enne è stato fermato dalla polizia locale fuori dal negozio con una donna di 53 anni. Marco Carta stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro. Nonostante avesse tolto l’antitaccheggio, non avrebbe rimosso la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nel corso delle ore però, è emerso che il giudice non ha convalidato lʼarresto per furto. Secondo gli accertamenti il cantante sardo sarebbe estraneo ai fatti e sarebbe stata dunque chiarita la totale estraneità del cantante. “Il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare” ha spiegato il suo avvocato Simone Giordano al termine dell’udienza in tribunale a Milano. “Il fatto – ha aggiunto – è attribuibile ad altri soggetti, e lui è totalmente estraneo. Marco – ha concluso il legale – è una bravissima persona”

Anche il cantante avrebbe affermato all’uscita dal Tribunale di Milano: “Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire”. “Le magliette – ha aggiunto – non ce le ho io, l’hanno visto tutti. Ora sono un po’ scosso”, ha confessato Carta ai cronisti ma non ha voluto indicare l’autore del furto.