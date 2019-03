Sondaggio Swg/La7 europee: il PD aggancia il 5 Stelle al 21%. Lega in testa al 34%

L’effetto Zingaretti spinge il PD, che secondo il¬†sondaggio effettuato da Swg¬†per il¬†Tg di La7, ha raggiunto al 21% i pentastellati. Sale ancora il gradimento della Lega che resta il primo partito. Cala Forza Italia all’8.6%, guadagna un +o.3 Fratelli D’Italia

ROMA – Nella settimana che ha visto l’insediamento del segretario Nicola Zingaretti, il Partito Democratico sfrutta l’effetto delle primarie ed effettua quello che fino a un anno non era neppure e lontanamente immaginabile: raggiungere e superare (seppur di un solo decimo) il Movimento 5 Stelle. Secondo un sondaggio effettuato da Swg e commissionato dal Tg di La7, le intenzioni di voto degli italiani degli ultimi 7 giorni vedrebbero¬†i democratici guadagnare uno +0.8% e salire al 21,1% mentre il M5s si attesterebbe al 21.0% confermando il trend negativo degli ultimi mesi e perdendo un altro 0.8%.¬†

Lega resta prima forza politica

La Lega resta saldamente la prima forza politica¬†in Italia e guadagna due decimi di punto attestandosi al 33,9%. Scende Forza Italia che con un -0,3% si attesta all’8,3%.¬†Fratelli D’Italia guadagna lo 0,3% e si porta al 4,4%. Il sondaggio¬†Swg per le intenzioni di voto alle prossime europee ci dice che tutti gli altri piccoli partiti non supererebbero la soglia di sbarramento fissata al 4% visto che¬†Pi√ĻEuropa¬†√® al 3%,¬†¬†Liberi e Uguali¬†√® vicina al 2.5%,¬†Potere al Popolo¬†al 2% e i¬†Verdi¬†poco sopra l‚Äô1%. Va¬†precisato, scrive l’AGI, che il margine di errore in questi sondaggi √® del 3 per cento e quindi i risultati non vanno presi¬†alla lettera, ma sono solo indicativi delle tendenze.