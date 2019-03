Pantaleone Mancuso detto “l’ingegnere” catturato a Roma, era in una sala Bingo

Era ricercato da 5 mesi il presunto boss Pantaleone Mancuso 58 anni. E’ stato sorpreso in un Bingo di Roma

ROMA – Se ne andava in giro indisturbato, ben vestito, nei pressi di Piazza Re di Roma. Ma non era una persona qualunque, bens√¨ il boss di una delle pi√Ļ potenti cosche di ‚Äėndrangheta calabresi. Pantaleone Mancuso, 58 anni, detto ‚ÄúZio Luni‚ÄĚ o ‚Äúl‚Äôingegnere‚ÄĚ era irreperibile dallo scorso mese di ottobre. Il boss √® stato identificato e catturato dalla polizia proprio a Roma mentre era in una sala bingo. Al momento del controllo ha provato a fornire false generalit√† ma non √® servito. Gli agenti della polizia lo hanno identificato e arrestato. Mancuso nel 2014 era finito in arresto a Puertu Iguaz√Ļ, al confine fra il Brasile e l‚ÄôArgentina, e poi estradato in Italia. Ma poi nel 2017 aveva fatto nuovamente perdere le sue tracce e venne ancora una volta rintracciato e catturato nelle campagne di Joppolo, nel Vibonese. Poi era stato rimesso in liber√† e sottoposto alla sorveglianza speciale. E lui, incurante, se ne era andato a Roma.

Il presunto boss √® in attesa del verdetto definitivo della Cassazione nel processo denominato ‚ÄúGenesi‚ÄĚ che lo vede accusato di associazione mafiosa. Inoltre √® imputato in Appello per il tentato omicidio, a colpi pistola e mitraglietta, della zia Romana Mancuso e del cugino (figlio della donna) Giovanni Rizzo. Il fatto di sangue risale al 26 maggio 2008 a Nicotera. A fine giugno scorso il figlio Emanuele Mancuso √® divenuto il primo membro della potente famiglia di Limbadi a decidere di collaborare con la giustizia.