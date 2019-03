Facebook e Instagram non funzionano. Social network down in Italia e nel mondo

I due noti social Network da alcune ore hanno sono down. Problemi segnalati un pò ovunque anche su messenger

Segnalazioni stanno arrivando non solo dall’Italia ma anche da diverse parti del mondo. Milioni di utenti non riescono ad accedere a Facebook, il noto social network di Zuckerberg e a quello per le immagini Instagram. Impossibile per ora anche gestire gruppi e singole pagine. A molti utenti appare in fase di log-in, un messaggio che indicherebbe una manutenzione temporanea. A chi invece proverebbe a pubblicare qualcosa appare il messaggio “si è verificato un errore”. Su Twitter spopola l’hashtag #facebookdown con gli utenti che cercano di capire se si tratti di un problema temporaneo.