Emiliano Mondonico: la commovente lettera di Clara per il suo compleanno

La figlia dell’ex tecnico di Atalanta, Torino e Cosenza ha pubblicato sulla pagina Facebook del “Mondo” una commovente lettera nel giorno del suo compleanno

.

Clara dallo scorso anno gestisce la “Fondazione Mondonico” con lo scopo di tenere sempre acceso il ricordo del papĂ e di far rivivere le sue idee. La fondazione si occupa degli oratori e di una associazione di alcolisti che il papĂ aveva allenato e a aiutato anche a livello psicologico, perchĂ© la vita è una diceva e non bisogna mai mollare. Progetto portato avanti in collaborazione con la Nazionale Amputati. La fondazione per Clara, ragazza forte e tenace, è anche un modo per andare avanti giorno per giorno e farlo come se Emiliano fosse ancora qui con noi.

Un ricordo piĂą vivo che mai quello del “mondo” scomparso un anno fa. E con l’approssimarsi della festa del papĂ sono arrivate le commoventi parole della figlia. Una lettera pubblicata sulla pagina Facebook del tecnico che oggi avrebbe compiuto 72 anni “Ehi… spero… anzi no… sono sicura di essere la prima anche quest’anno… sarĂ un compleanno diverso ma so che avrai al tuo fianco le persone che ti vogliono bene… sai non so cosa darei per festeggiare ancora tutti insieme… vedere Lorenzo che ti guarda e sorride e Gaia che, invece, si arrabbia perchĂ© i regali non sono per lei… farei qualsiasi cosa per poter passare, ancora una volta, questa giornata tutti insieme… vorrei solo che tornasse tutto come prima… ricordati, sempre, che sei il papĂ migliore del mondo… il mio esempio… la mia unica certezza… si lo so che sto piangendo e non dovrei… ma senza di te è durissima… buon compleanno Papo e grazie per questi 72 anni di amore incondizionato…”

eternamente tua Clara