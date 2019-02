Sardegna: Centrodestra verso la vittoria, male M5S. Salvini “Lega vince 6 a 0 sul PD”

A metà scrutinio Christian Solinas è in vantaggio con il 47% su Massimo Zedda al 33%. Nuovo tonfo del Movimento 5 Stelle che non supera l’11% ma per Di Maio “non cambia nulla”. Testa a testa Lega-PD come primo partito. Salvini esulta “i cittadini hanno scelto di far governare la Lega”

.

CAGLIARI – A poco più della metà delle sezioni scrutinate (1098 su1840), il centrodestra è nettamente avanti sul centrosinistra. Christian Solinas è in testa con il 47,72% sul candidato del centrosinistra Massimo Zedda che arriva al 33,10%. Segue staccatissimo l’esponente sostenuto dal Movimento 5 Stelle Desogus che non supera l’11,27%. L’affluenza è stata del 53,75% (1,5% in più rispetto alle precedenti consultazioni). Per quanto riguarda il primo partito è testa a testa tra la Lega (12,02%) e il PD (12,89%). Lo spoglio, iniziato alle 7:00 procede molto lentamente perché per ogni scheda scrutinata si conteggiano sia i voti per il presidente, sia quello di lista che le preferenze.

Esulta il ministro dell’Interno e segretario della Lega Matteo Salvini “Dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su 6 consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a 0 sul PD. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia”.

Di Maio. “non cambia nulla. Inutile confrontare amministrative con politiche”