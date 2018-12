Sciopero dei treni, convogli fermi in tutta la Calabria

I dipendenti delle Ferrovie incroceranno per otto ore bloccando il traffico su rotaia

CATANZARO – Lungo lo stivale sono in totale 7 gli scioperi previsti nel mese di Dicembre. Ad incrociare le braccia saranno anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato calabresi. Le segreterie regionali dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl, Orsa hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia e del personale circolazione e navigazione di Rfi Calabria, dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 10 dicembre. Diverse le compagnie ferroviarie in protesta durante queste settimane. La mobilitazione piĂą sentita è stata quella di domenica 2 dicembre in Veneto. Hanno poi scioperato i lavoratori di Trenitalia della Sicilia il 4 dicembre. Piemonte e Valle d’Aosta invece saranno coinvolti dallo sciopero di Trenitalia il 16 dicembre. Anche in caso questo l’orario dell’agitazione va dalle 9 alle 17 e, in contemporanea, ci sarĂ anche in Veneto uno sciopero del personale mobile divisione passeggeri sempre dalle 9 alle 17. In Lombardia per quanto riguarda gli scioperi di Trenord il giorno 9 dicembre il blocco inizierĂ alle 3 di notte e finirĂ alle 2 del giorno 10, quindi successivamente al ponte dell’Immacolata quando moltissimi turisti dovranno tornare a casa. Per quanto riguarda invece Italo lo sciopero durato 23 ore è terminato ieri 5 dicembre alle 2 di notte.