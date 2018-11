”Ammazzo tutti” latitante si barrica in un ufficio postale, dipendenti in ostaggio

Nei giorni scorsi l’uomo sottrattosi all’ordine di carcerazione è stato condannato a 19 anni di reclusione nel maxi-processo Aemilia sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel nord Italia

REGGIO EMILIA – “Vi ammazzo tutti” ha urlato terrorizzando clienti e lavoratori. Trattative in corso per scongiurare il peggio. Dalle 8:30 di stamattina è asserragliato in un ufficio postale l’imputato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso pochi giorni fa nel maxi-processo di ‘Ndrangheta ‘Aemilia’, da allora irreperibile. Barricato nella filiale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, di Poste Italiane brandisce un coltello da cucina. Dai primi accertamenti avrebbe fatto uscire tutti i clienti, tenendo in ostaggio cinque dipendenti, tra i quali la direttrice. Sul posto le forze dell’ordine che hanno chiuso le strade e stanno tentando di interloquire con l’uomo. Si tratta di Francesco Amato condannato a 19 anni di reclusione nei confronti del quale pendeva un ordine di carcerazione a cui si era sottratto lo scorso 31 ottobre. La parte della via Emilia dove si trova la filiale delle Poste è stata evacuata, e sono stati creati due punti di sbarramento ai lati.