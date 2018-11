Cittadinanza onoraria al sindaco Riace, neofascisti pronti a bloccare le strade

Tutti gli attivisti laziali di Casapound e Forza Nuova mobilitati contro la scelta di Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, di conferire il riconoscimento a Mimmo Lucano. La sede della cerimonia spostata Castel Sant’Elia

ROMA – I neofascisti del viterbese la definiscono “una brutta pagina dell’amministrazione Sgarbi, il quale, evidentemente, riesce molto meglio come critico d’arte che come politico”. Forza Nuova e Casapound attaccano il primo cittadino in occasione della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria di Sutri a Mimmo Lucano, sindaco di Riace. La celebrazione non si terrĂ piĂą nel centro della Tuscia, dove è sindaco Vittorio Sgarbi, ma a Castel Sant’Elia a causa di una manifestazione di protesta annunciata da Casapound e Forza Nuova. A renderlo noto è lo stesso sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi. “E’ arrivata la notizia che per l’arrivo del sindaco di Riace CasaPound ha previsto una manifestazione, mobilitando tutti i loro simpatizzanti del Lazio, circa 2000 persone intenzionate a bloccare la Cassia per protesta – spiega in una nota Sgarbi -. L’incerta maggioranza e le minacce di protesta per una iniziativa di cultura e di pace mi sembrano eccessive. Ho gia’ parlato con l’ottimo sindaco di Castel Sant ‘Elia, di cui io sono cittadino onorario, per trasferire la cerimonia”.

“Il sindaco Lucano giĂ ingiustamente arrestato, costretto a stare fuori di casa e in esilio dal suo comune, non deve essere esposto a mortificazioni e provocazioni che trasformino la cerimonia per la cittadinanza onoraria in un’occasione di polemica politica – continua la nota – . La cerimonia in una dimensione non provinciale e non politica deve avere un significato fortemente simbolico con la partecipazione del filosofo Nuccio Ordine. Troppo per CasaPound che, incredibilmente, mi rimproverava – ignorando la Costituzione – di dare la cittadinanza onoraria a un indagato trascurando che è stato indagato anche Salvini e il grande Pound, in regime democratico fu processato,condannato e arrestato”.

“Riguardo la nostra manifestazione di domani 2 novembre a Sutri apprendiamo in una nota stampa diffusa dal sindaco Vittorio Sgarbi notizie affatto rispondenti al vero”. Così recita su Facebook un post di Casapound Viterbo. “Piuttosto, sottolineando l’ingiustificato e infantile allarmismo che egli sta cercando di creare intorno al caso – aggiungono – reputiamo opportuno specificare che non v’è stata alcuna minaccia se non quella di effettuare un sit in per altro regolarmente autorizzato e benedetto da una larghissima fetta dell’opinione pubblica sutrina. Ovunque abbia manifestato in Italia, CasaPound lo ha sempre fatto nel pieno rispetto delle regole, e forte dell’unico supporto che interessa, quello dei residenti. Come Sgarbi avrĂ intuito parte della maggioranza che lo sostiene non voterĂ a favore della cittadinanza al signor Lucano, esponendolo ad una figura piuttosto magra: questa è l’unica, vera ragione del trasferimento della cerimonia a Castel Sant’Elia”.

Inoltre, proseguono, “ogni paragone con la storia umana e personale di Ezra Pound appare francamente strumentale e fuori luogo. Pertanto – conclude CpI Viterbo – confermiamo la nostra presenza dalle 14,30 di oggi in piazza del Comune a Sutri“. “Il conferimento della cittadinanza a Domenico Lucano, – afferma Rinaldi segretario provinciale di Forza Nuova Viterbo – oltre che inopportuno e inutile per la cittadina viterbese, rappresenta un atto palesemente contrario alla volontĂ popolare, ormai stanca delle speculazioni perpetrate ai danni degli italiani ed in favore dei clandestini”.