‘Ndrangheta, condannato ex attaccante Juve insieme al padre: ”Vergogna, ridicoli”

REGGIO EMILIA – Sentenza di primo grado per il maxiprocesso Aemilia. L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale campione del Mondo Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni nel processo contro presunti affiliati a clan di ‘Ndrangheta infiltrate nel reggiano sotto l’influenza del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri. Per il calciatore la Dda aveva chiesto sei anni di pena per reati di armi con l’aggravante di aver agevolato le attivitĂ della ‘ndrangheta. Il padre dell’ex calciatore, Giuseppe Iaquinta, accusato di associazione mafiosa, è stato condannato invece a 19 anni. Padre e figlio hanno abbandonato l’aula del tribunale di Reggio Emilia urlando “vergogna, ridicoli” mentre è ancora in corso la lettura del dispositivo che è stata interrotta anche da grida di approvazione tra il pubblico che esultava l’operato dei magistrati ‘bravi, bravi’. In totale gli imputati erano 148 compresi coloro che hanno scelto di essere giudicato con rito abbreviato in cui sono state emesse 40 sentenze di condanna confermate in Cassazione.