Giallo di Paroldo, ragazzina calabrese venduta in Piemonte per 500mila lire

Oggi diventata adulta è stata condannata a 21 anni di reclusione per aver ucciso il marito che la costringeva a prostituirsi

TORINO – Il corpo di un anziano privo di vita Severino Viora ritrovato in mezzo a degli alberi in una zona rurale del cuneese ha portato alla scoperta di una vicenda paradossale. Una donna comprata e ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. “Quando aveva 14 anni e viveva in Calabria con la famiglia fu letteralmente comperata, per cinquecentomila lire, dall’uomo che, dopo averla portata in Piemonte, la prese in moglie e la costrinse a una vita durissima”. E’ il retroscena, così come oggi è stato raccontato della difesa in Corte di Assise d’Appello a Torino, del giallo di Paroldo in provincia di Cuneo dove fu ritrovato nel 2016 il corpo senza vita di un pensionato di 78 anni, Severino Viora, in un noccioleto vicino casa. Per quella morte è imputata la moglie, Assunta Casella, sessantenne, condannata in primo grado a 21 anni e 3 mesi. La donna, secondo quanto affermato dal suo legale, Marina Bisconti, fu acquistata dal suo futuro marito, che la maltrattava pesantemente e la costringeva anche a prostituirsi. Bisconti ha sollevato dei dubbi sulla ricostruzione della pubblica accusa e sulle effettive responsabilitĂ della Casella nell’omicidio, ma anche chiesto che, nell’eventualitĂ di una condanna, all’imputata siano concesse le attenuanti generiche. Il procuratore generale Nicoletta Quaglino non si è detta d’accordo e ha proposto l’ergastolo: “Fatti di 45 anni fa non giustificano le attenuanti”. Secondo l’accusa Viora fu sedato con un sonnifero, lo Zolpidem, e quindi portato nel noccioleto dopo averlo soffocato. Ai figli Assunta Casella raccontò che il marito era andato in Romania con una donna con la quale intratteneva una relazione. Resta il mistero di come la signora di corporatura abbastanza esile sia riuscita a trasportare fino a Paroldo la salma del robusto marito.