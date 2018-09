Nuova SS 106, incontro ‘nascosto e non comunicato’ alla Direzione generale Anas a Roma

Dure le accuse dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”: “il Movimento 5 Stelle lavora di nascosto per bloccare l’opera”

ROMA – L’associazione pretende chiarezza e trasparenza su quello che sarebbe stato un incontro “nascosto e non comunicato alla Direzione Generale di Anas Spa a Roma”. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” intende esprimere con sinceritĂ ogni bene insieme agli “Auguri” all’onorevole Elisa ScutellĂ per il suo matrimonio dello scorso 5 settembre. Al lieto evento però erano assenti i parlamentari del M5S della Sibaritide e di Cosenza che pure erano anche stati invitati poichĂ© impossibilitati dagli “importantissimi” impegni romani previsti il giorno dopo”.

L’Associazione infatti comunica che è avvenuto lo scorso giovedì 6 settembre (il giorno dopo, appunto), a Roma, presso la Direzione Generale dell’Anas Spa, un incontro che viene definito “nascosto, volutamente non comunicato e sbandierato ai 4 venti con i soliti ridicoli selfie, tra alcuni parlamentari del M5S. Sembra si tratti di un noto “senatore” eletto a Cosenza con i parlamentari della Camera eletti nella sibaritide. Tra questi era assente solo l’On. Elisa ScutellĂ reduce, appunto, dal suo matrimonio”.

“L’impegno romano però, – prosegue una nota dell’Associazione – ha dell’inquietante: infatti, i noti parlamentari, sembra siano andati di nascosto e senza dire niente a nessuno presso la Direzione Generale (pare che addirittura che lo abbiano fatto accompagnati da un Sottosegretario), per chiedere il blocco dell’Opera. Seppure giĂ questo basta per essere grave occorre dire, ancora piĂą grave, che pare che siano andati non da soli ma accompagnando alcuni cittadini “interessati” e, quindi, probabilmente per difendere degli interessi particolari, anzi, particolarissimi, contro gli interessi generali della collettivitĂ ”.

L’Associazione ritiene che “l’incontro surreale ed inquietante nonchĂ© nascosto e non comunicato sia l’ennesimo tentativo di qualche parlamentare del M5S di bloccare l’opera per far felici i soliti parenti, amici imprenditori, proprietari terrieri, poteri forti e forze oscure vicine alle Banche che ormai difendono contro l’interesse generale dei cittadini che, invece, vogliono una strada piĂą sicura e moderna e sono stanchi di piangere vittime e feriti sulla “strada della morte” e per questo li hanno votati. I parlamentari del M5S sono stati anche votati per essere i “portavoce” del territorio e non dei parenti e degli amici. Tutti gli elettori di questa forza politica della sibaritide (e non solo), sono stati traditi nel momento in cui ha avuto luogo questo incontro nascosto e non comunicato”.

L’Associazione “a questo punto pretende trasparenza: quali sono i nomi e cognomi di tutti coloro i quali erano presente in Direzione Generale all’incontro nascosto e non comunicato? I Parlamentari del M5S facciano tutti i nomi! Smettano di lavorare di nascosto per bloccare l’opera e si assumano la responsabilitĂ di farlo alla luce del sole con la certezza che seppure proveranno a camuffare le loro malefatte ed il loro pessimo operato ci sarĂ sempre l’Associazione a denunciare i loro comportamenti: perchĂ© la verità è piĂą forte di ogni cosa”.