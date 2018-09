Aeroporti in Calabria il Ministro delle Infrastrutture ‘promette’ nuovi voli

Due le nuove rotte Alitalia da e per la Calabria annunciate da Danilo Toninelli

ROMA – Una promessa che piace ai calabresi e che si spera non si consumi in un mero annuncio populista. “Alitalia a breve dovrebbe ripristinare i collegamenti tra Reggio Calabria, Roma e Milano”. E’ quanto scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli precisando: “ci stiamo lavorando duramente”. “Le dichiarazioni del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli dimostrano che il Movimento 5 Stelle sta ottenendo risultati importanti per l’aeroporto di Reggio Calabria”. E’ quanto dichiara la deputata pentastellata Federica Dieni. “Ci stiamo impegnando senza sosta per lo scalo “Tito Minniti” – aggiunge la parlamentare – e possiamo dire di essere ormai a un passo dal traguardo. Dopo tanti anni di promesse non mantenute e di incertezze, finalmente l’aeroporto di Reggio puo’ guardare al futuro con fiducia grazie all’impegno di un Movimento che e’ al governo del Paese solo da pochi mesi. Il lavoro che ho portato avanti in questi anni e in queste ultime settimane, e soprattutto la determinazione e l’impegno del ministro Toninelli – conclude Dieni -, ci permettono di raggiungere un primo importante obiettivo per la citta’ di Reggio, la Calabria e l’intero Mezzogiorno”.