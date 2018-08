Regione Calabria spende oltre 100mila euro per una cena

Il denaro usato per coprire la spesa è stato detratto dal fondo destinato al turismo

CATANZARO – “La regione Calabria va commissariata e per questa ragione abbiamo presentato una interrogazione urgente al commissario Cretu. Dal bollettino della regione del 20 agosto emerge infatti un affidamento diretto a una società romana per organizzare una cena con uno chef stellato a Spoleto al Festival dei due mondi. Risorse che l’Europa aveva destinato al turismo della Calabria e che sono state digerite in una sola sera. E’ chiaro che prima si chiude questa esperienza di governo meglio staranno i calabresi”. Lo afferma in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia.