Controesodo: traffico intenso su A2, statale tirrenica e jonica

Aumenta il volume di traffico verso le grandi aree metropolitane, in Calabria non si registrano particolari disagi o criticitĂ

ROMA – E’ stato un fine settimana di “traffico intenso ma scorrevole” sulle strade e autostrade gestite da Anas, sia per i primi flussi di controesodo che per le ultime partenze per le localitĂ di villeggiatura, concentrate soprattutto nella giornata di ieri. Da questa mattina, riferisce Anas, si è registrato invece l’aumento del traffico in direzione delle grandi aree metropolitane, con intensificazione dei flussi durante il pomeriggio. Oggi, in particolare, si è registrato traffico intenso lungo la A2, in particolare in provincia di Salerno, oltre che sulle dorsali jonica (statale 106), tirrenica (statale 18 e statale 1 “Via Aurelia”) e adriatica (statale 16), ma “senza particolari disagi o criticitĂ ”. Il traffico sostenuto proseguirĂ nelle ore serali. In Molise, a seguito al terremoto dei giorni scorsi, è ancora chiusa al traffico a scopo precauzionale la statale 647 “Fondo Valle del Biferno” dove sono in corso ispezioni tecniche sui viadotti che attraversano l’invaso del Liscione. In Sardegna la circolazione è interdetta sulla SS125 “Orientale Sarda” nel comune di Posada, in provincia di Nuoro, per la rottura di una condotta idrica. Fino alle 22 di oggi resta in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.