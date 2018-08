Il calcio si stringe attorno a Genova

Ferrero: “La Sampdoria non intende giocare –Â ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi”

ROMA – La Lega calcio in queste ore sta cercando una soluzione: diverse le possibilitĂ al vaglio, ma al momento – da quanto filtra – sul tavolo c’è l’ipotesi del rinvio dei match delle due squadre di Genova, quello al Ferraris tra Samp e Fiorentina e Milan-Genoa. “Non ho il coraggio di pensare ad esultare in un momento come questo – aggiunge Ferrero -: ci sono ancora dispersi sotto le macerie, non posso pensare di mandare in campo i miei ragazzi. Lo sport è cultura, è vita: occorre fermarsi un attimo e riflettere. A casa mia comando io. Domenica potremmo portare un messaggio di continuitĂ di vita, ma ognuno la pensa a modo suo. Per quanto mi riguarda, non giochiamo”. Poi torna a specificare: “Ho sentito l’amministratore delegato Marotta e mi ha confermato che l’intenzione della Juventus è quella di non scendere in campo, dandomi pieno sostegno. Poi ovviamente facciamo parte di una Lega e in questo senso aspettiamo la decisione del presidente Miccichè. A prescindere da questo, però, la Sampdoria non intende giocare”.

LA LEGA DA L’OK PER IL RINVIO

La Lega Serie A rinvia le due partite in programma domenica: Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, valevoli per la prima giornata di campionato.

“Il Presidente della Lega Serie A, viste le richieste di rinvio delle proprie partite, programmate per domenica 19 agosto alle ore 20.30, da parte delle SocietĂ Genoa e Sampdoria, in conseguenza della tragedia che ha colpito la cittĂ di Genova, e raccolto il parere favorevole da parte delle SocietĂ Milan e Fiorentina, dispone il rinvio a data da destinarsi degli incontri Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Le date dei recuperi delle due partite verranno comunicati nei prossimi giorni nel rispetto delle norme regolamentari in vigore”. Restano confermate le altre 8 partite in calendario.