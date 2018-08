Era calabrese la donna morta a Genova insieme al marito e al figlio

La famiglia era in auto e stava raggiungendo il nonno. Un amico di famiglia recatosi sul luogo della tragedia ha subito riconosciuto il pallone del piccolo Samuele

CATANZARO – Samuele il bambino di 8 anni morto insieme ai genitori nel crollo del viadotto autostradale Morandi stava andando a pranzo a casa del nonno paterno a Volti di Genova. Era in auto, su quella strada percorsa centinaia di volte. Samuele era figlio di una calabrese, Ersilia Piccinini, di 41 anni, originaria di Sersale in provincia di Catanzaro che 20 anni fa si era trasferita a Genova per sposare Roberto Robbiano, di 44 anni, residente nel capoluogo ligure. Un amico di famiglia sollecitato dalle telefonate preoccupate del nonno ha raggiunto il luogo del crollo e ha subito riconosciuto l’auto della coppia tra le macerie e il pallone di Spiderman dal quale Samuele non si separava mai. Il sindaco di Sersale, Salvatore Torchia, in un post su facebook, ha espresso “il piĂą sentito cordoglio della sua comunitĂ ai familiari di Ersilia Piccinini, ai parenti di tutte le vittime ed alla CittĂ di Genova per questa ennesima ed assurda tragedia italiana”.